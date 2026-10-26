Песков: трехсторонние переговоры не означают ограничения боевых действий

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь и раннее утро силы ПВО уничтожили 113 беспилотников над регионом, из них более 70 – непосредственно над Воронежем. В результате падения обломков произошли пожары на нескольких предприятиях, в деловом центре и жилых зданиях.