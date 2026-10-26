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Песков: трехсторонние переговоры не означают ограничения боевых действий

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Решение о возобновлении трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине не подразумевает каких-либо ограничений военных действий. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию и продолжают наносить массированные и последовательные удары по военно-промышленному комплексу Украины», – отметил представитель Кремля.

Песков дополнил, что Киев также продолжает вести операции против России. Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал массированную атаку ВСУ на Воронежскую область на фоне подготовки трехсторонних переговоров по дипломатическому разрешению кризиса.

26 октября в РЖД сообщили, что при атаке БПЛА на станции Сомово был поврежден вагон пассажирского поезда № 11 Анапа – Москва. Ранения получили пять пассажиров. Из-за отсутствия напряжения в контактной сети движение поездов на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж временно приостановили. Позднее РЖД объявили о восстановлении движения.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь и раннее утро силы ПВО уничтожили 113 беспилотников над регионом, из них более 70 – непосредственно над Воронежем. В результате падения обломков произошли пожары на нескольких предприятиях, в деловом центре и жилых зданиях.

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