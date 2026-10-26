Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,07+0,05%LIFE1,675-0,59%VEON-RX78,7+0,9%IMOEX2 477,07+0,5%RTSI968,9+0,5%RGBI111,86+0,05%RGBITR773,72+0,15%
Главная / Общество /

Кравцов: задания ЕГЭ полностью соответствуют школьной программе

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Задания ЕГЭ полностью соответствуют школьной программе, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, выпускникам не придется отвечать на вопросы по темам, которые они не изучали на уроках. Кравцов отметил, что Минпросвещения держит баланс школьной нагрузки и обеспечивает комфортный и здоровый ритм для каждого ученика.

Министр также напомнил, что выпускники сохраняют право пересдать один из предметов до завершения экзаменационной кампании. По его оценке, такая возможность помогает снизить психологическое давление на школьников в период сдачи экзаменов.

До этого Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проекты совместные приказов проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2027 г., согласно которому основной период проведения экзамена у 11-классников пройдет с 1 июня по 9 июля. ЕГЭ также предусматривает досрочный (с 19 марта по 19 апреля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября) периоды сдачи. С 21 по 26 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Кроме того, 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию смогут пересдать один из сдававшихся ими предметов ЕГЭ.

Как будут проходить ОГЭ и ЕГЭ в 2027 году

Общество

23 октября Минобрнауки подготовило проект приказа об установлении минимального количества баллов за ЕГЭ на 2027/2028 учебный год для поступления в подведомственные министерству вузы, согласно которому по русскому языку, математике профильного уровня, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии ученикам необходимо набрать не менее 40 баллов. По физике минимальное количество баллов, которое должен получить учащийся, составляет 41 балл, по обществознанию – 45 баллов, а по информатике – 46 баллов.

В тот же день глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ведомство увеличит количество бюджетных мест в ведущих вузах по специальностям, которые пользуются спросом у победителей и призеров школьных олимпиад в 2027 г.

Читайте также:Как будут проходить ОГЭ и ЕГЭ в 2027 году
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её