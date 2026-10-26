Кравцов: задания ЕГЭ полностью соответствуют школьной программе
Задания ЕГЭ полностью соответствуют школьной программе, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
По его словам, выпускникам не придется отвечать на вопросы по темам, которые они не изучали на уроках. Кравцов отметил, что Минпросвещения держит баланс школьной нагрузки и обеспечивает комфортный и здоровый ритм для каждого ученика.
Министр также напомнил, что выпускники сохраняют право пересдать один из предметов до завершения экзаменационной кампании. По его оценке, такая возможность помогает снизить психологическое давление на школьников в период сдачи экзаменов.
До этого Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проекты совместные приказов проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2027 г., согласно которому основной период проведения экзамена у 11-классников пройдет с 1 июня по 9 июля. ЕГЭ также предусматривает досрочный (с 19 марта по 19 апреля) и дополнительный (с 3 по 24 сентября) периоды сдачи. С 21 по 26 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. Кроме того, 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию смогут пересдать один из сдававшихся ими предметов ЕГЭ.
23 октября Минобрнауки подготовило проект приказа об установлении минимального количества баллов за ЕГЭ на 2027/2028 учебный год для поступления в подведомственные министерству вузы, согласно которому по русскому языку, математике профильного уровня, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии ученикам необходимо набрать не менее 40 баллов. По физике минимальное количество баллов, которое должен получить учащийся, составляет 41 балл, по обществознанию – 45 баллов, а по информатике – 46 баллов.
В тот же день глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ведомство увеличит количество бюджетных мест в ведущих вузах по специальностям, которые пользуются спросом у победителей и призеров школьных олимпиад в 2027 г.