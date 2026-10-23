Минобрнауки увеличит бюджетные места по популярным у олимпиадников направлениям
Минобрнауки России в 2027 г. увеличит количество бюджетных мест в ведущих вузах по специальностям, которые пользуются спросом у победителей и призеров школьных олимпиад. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков на расширенном заседании Совета Российского союза ректоров, чьи слова передает «Интерфакс».
По его словам, приемная кампания 2026 г. показала, что в некоторых ведущих университетах олимпиадники заняли все бюджетные места по отдельным направлениям. Одной из причин сложившейся ситуации стал рост числа абитуриентов, получивших 100 баллов за ЕГЭ: в этом году их количество увеличилось на 40,9%.
Для изменения ситуации министерство намерено ограничить число победителей и призеров олимпиад, поступающих без вступительных испытаний, до 200 человек на один профиль. Кроме того, планируется сократить количество олимпиад Российского совета олимпиад школьников.
1 октября советник президента РФ Елена Ямпольская сообщила, что Минобрнауки сократило перечень школьных олимпиад, победа в которых дает льготы при поступлении в вузы, с 83 до 60. Она считает, что изменения должны помочь устранить возникший в приемную кампанию 2026 г. перекос между высокобалльниками ЕГЭ и олимпиадниками.
23 сентября «Ведомости» писали, что Минобрнауки предложило с 2027 г. сохранить поступление без вступительных испытаний только для победителей олимпиад РСОШ. Призеры при этом смогут получить льготу в виде 100 баллов по профильному предмету. Предполагается, что новые правила вступят в силу 1 марта 2027 г.
Проблема соотношения льгот для олимпиадников и результатов ЕГЭ обострилась после приемной кампании 2026 г. В сентябре «Ведомости» рассказывали о выпускнике с 300 баллами за ЕГЭ, который не смог пройти на бюджет в МФТИ и МГТУ им. Баумана из-за высокой конкуренции и большого числа олимпиадников. При этом представители ряда ведущих вузов называли проблему преувеличенной: в Финансовом университете олимпиадники составили чуть более 20% бюджетного приема, а в МГТУ им. Баумана – менее 12%.