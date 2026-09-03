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Главная / Общество /

Подсчеты «Ведомостей»: как меняется доступность топовых вузов

Поступить в основные институты и университеты на платное обучение может себе позволить почти половина россиян
Анастасия Майер
Александр Соколов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Два школьника из Оренбургской области смогли сдать ЕГЭ на 300 баллов в этом году – выпускник гимназии № 3 Дмитрий Шаповаленко и учащийся физмат-лицея Оренбурга Олег Тумин. Шаповаленко поначалу набрал 298 баллов, но на пересдаче улучшил результат и подал документы в три московских и два петербургских вуза: МФТИ, МГТУ, Высшую школу экономики, а также СПбГУ и ИТМО, рассказал он в эфире Business FM.

К своему удивлению, даже с максимально возможными баллами его не взяли на бюджет в МФТИ и МГТУ. Сказались высокая конкуренция по IT-направлению и замещение мест олимпиадниками. В итоге Шаповаленко поступил в ИТМО. Такие истории наталкивают на вопрос: как поступить в вуз мечты тем, кому баллов ЕГЭ для обучения на бюджете не хватило?

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