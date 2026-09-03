Подсчеты «Ведомостей»: как меняется доступность топовых вузов

К своему удивлению, даже с максимально возможными баллами его не взяли на бюджет в МФТИ и МГТУ. Сказались высокая конкуренция по IT-направлению и замещение мест олимпиадниками. В итоге Шаповаленко поступил в ИТМО. Такие истории наталкивают на вопрос: как поступить в вуз мечты тем, кому баллов ЕГЭ для обучения на бюджете не хватило?