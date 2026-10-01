Минобрнауки сократило перечень олимпиад для льготного поступления в вузы
Минобрнауки сократило перечень школьных олимпиад, победа в которых дает льготы при поступлении в вузы, с 83 до 60. Приказ ведомства зарегистрировал Минюст, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская. По ее словам, изменения должны помочь устранить возникший в приемную кампанию 2026 г. перекос между высокобалльниками ЕГЭ и олимпиадниками, передает корреспондент «Ведомостей».
«Количество олимпиад теперь не 83, оно сокращено более чем на четверть, и теперь их 60», – сказала Ямпольская. Она также предложила в дальнейшем установить единый формат учета результатов таких соревнований при поступлении, например начислять за них дополнительные баллы. По ее мнению, олимпиады не должны подменять сдачу ЕГЭ.
Ямпольская подчеркнула, что цель изменений – не усилить конкуренцию между выпускниками с максимальными баллами ЕГЭ и победителями олимпиад, а сохранить возможности для продолжения образования у обеих групп. Особое внимание, по ее словам, необходимо уделять одаренным школьникам в технических и естественно-научных направлениях, поскольку важно, чтобы они могли реализовать свои способности в России.
1 октября ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин сообщил, что вуз планирует ограничить поступление без вступительных испытаний на ряд специальностей только для победителей олимпиад более высокого уровня. По его словам, университет хочет более равномерно распределять олимпиадников между направлениями и привлекать их на основные инженерные специальности.
23 сентября стало известно, что Минобрнауки предложило с 2027 г. сохранить поступление без вступительных испытаний только для победителей олимпиад РСОШ. Призеры при этом смогут получить льготу в виде 100 баллов по профильному предмету. Предполагается, что новые правила вступят в силу 1 марта 2027 г.
Проблема соотношения льгот для олимпиадников и результатов ЕГЭ обострилась после приемной кампании 2026 г. В сентябре «Ведомости» рассказывали о выпускнике с 300 баллами за ЕГЭ, который не смог пройти на бюджет в МФТИ и МГТУ им. Баумана из-за высокой конкуренции и большого числа олимпиадников. При этом представители ряда ведущих вузов называли проблему преувеличенной: в Финансовом университете олимпиадники составили чуть более 20% бюджетного приема, а в МГТУ им. Баумана – менее 12%.