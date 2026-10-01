Минобрнауки сократило перечень олимпиад для льготного поступления в вузы

Проблема соотношения льгот для олимпиадников и результатов ЕГЭ обострилась после приемной кампании 2026 г. В сентябре «Ведомости» рассказывали о выпускнике с 300 баллами за ЕГЭ, который не смог пройти на бюджет в МФТИ и МГТУ им. Баумана из-за высокой конкуренции и большого числа олимпиадников. При этом представители ряда ведущих вузов называли проблему преувеличенной: в Финансовом университете олимпиадники составили чуть более 20% бюджетного приема, а в МГТУ им. Баумана – менее 12%.