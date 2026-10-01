Бауманка хочет принимать без экзаменов только победителей топ-олимпиад

Бауманка хочет принимать без экзаменов только победителей топ-олимпиадИзменение затронет ряд специальностей и поможет распределить олимпиадников по инженерным программам
Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Баумана планирует дать право на поступление без вступительных испытаний (БВИ) на определенные специальности только лауреатам олимпиад более высокого уровня, а результаты других состязаний можно будет использовать при поступлении на другие специальности. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» ректор вуза Михаил Гордин. Вся информация об изменении правил приема и о том, какие специальности это затронет, будет опубликована после 20 января 2027 г., добавил представитель пресс-службы вуза.
Для этих нововведений не требуется менять законодательство: вуз может самостоятельно устанавливать такие требования, отметил Гордин. По его словам, для вуза важно не само количество олимпиадников, а их распределение по специальностям. В этом году их стало больше на машиностроительных направлениях и чуть меньше на IT, чем в прошлые годы. «Мы хотим, чтобы они более равномерно распределялись между направлениями и чаще выбирали основные инженерные специальности», – отметил он.
На 10 образовательных программ вуза в приемную кампанию 2026/27 г. нельзя было поступить по общему конкурсу, продолжил ректор. Например, эта тенденция второй год подряд коснулась специальности «Ядерные реакторы и материалы», говорит Гордин. В этом году там было 37 бюджетных мест: 10 заняли поступающие по БВИ, девять – по квотам и 18 – по целевому приему. На самых популярных специальностях МГТУ на общий конкурс также остаются буквально единицы мест, а проходные баллы заметно выросли, добавил он.
Ведущие российские университеты отметили рост числа олимпиадников в структуре поступивших на бюджет абитуриентов. Об этом ректоры и представители вузов (МГТУ, МГИМО, ИТМО и др.) сообщили в августе на пресс-конференции, посвященной завершению приоритетного этапа зачисления, и в ответ на запросы «Ведомостей». На отдельных направлениях олимпиадники занимают практически все бюджетные места, что, по словам ректора МГИМО Анатолия Торкунова, ставит вопрос о необходимости корректировки системы проведения интеллектуальных состязаний.
В сентябре Минобрнауки опубликовало проекты изменений в порядке приема в вузы. Согласно им, призеры олимпиад школьников за 10–11-е классы могут лишиться права поступать в вузы БВИ. Для победителей такое право будет сохранено. В обоих случаях речь идет об интеллектуальных соревнованиях из перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). При этом призеры олимпиад РСОШ наравне с победителями смогут получить льготу в виде 100 баллов по предмету, соответствующему вступительному испытанию.
РАНХиГС в 2027 г. может сократить на 30% число перечневых олимпиад, которые дают право на поступление БВИ, если Минобрнауки изменит порядок приема, сказал проректор вуза Владимир Колодкин. Если же действующие правила сохранятся и призеры по-прежнему смогут поступать БВИ, сокращение составит 60%. «В основном мы планируем оставить московские олимпиады школьников», – добавил он. Помимо этого Колодкин сказал, что вуз также может увеличить балл подтверждения победы в перечневой олимпиаде с 75 до 80 баллов ЕГЭ для повышения качества абитуриентов.
Поднять минимальные баллы по профильным предметам для зачета олимпиады до 80 вместо 75 планирует и НИЯУ МИФИ, рассказал заместитель ответственного секретаря приемной комиссии вуза Алексей Егоров. Помимо этого университет продолжит набирать на обучение абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ, за счет средств университета, добавил он.
МФТИ сократил с 35 до семи число олимпиад РСОШ, победа в которых дает право на поступление БВИ, сообщила в сентябре пресс-служба вуза. Новые правила будут действовать в приемную кампанию 2027 г. Для подтверждения права на поступление вуз также установил единый минимальный результат ЕГЭ по профильному предмету – 85 баллов. Результаты остальных олимпиад РСОШ по-прежнему можно будет зачесть как 100 баллов по профильному предмету. Ректор вуза Дмитрий Ливанов в июне в интервью «Ведомостям» объяснил изменение стремлением сохранить баланс между олимпиадниками и абитуриентами, поступающими по результатам ЕГЭ.
Вузы начинают управлять структурой приема, а не просто принимать всех, кто прошел по конкурсу, говорит заместитель исполнительного директора Фонда развития Физтех-школ Матвей Лихолип. При большом числе олимпиадников, целевиков и квотников все места могут распределиться до общего конкурса. Для вузов это не проблема с точки зрения заполнения мест, но тогда они теряют приток абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ, которые могли бы выбрать это направление. Поэтому вузы начинают точнее настраивать правила, чтобы сохранить и олимпиадников, и общий конкурс, отмечает эксперт.
Логика не в том, чтобы меньше брать олимпиадников, а в том, чтобы распределить их по специальностям, на топовые программы – только олимпиады высшего уровня, остальные – на другие направления, говорит директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Так освобождаются места для общего конкурса, и тенденция будет только расти. По данным Института образования НИУ ВШЭ, 26% олимпиадников по IT-направлениям были отчислены за первые три года – против 10% у поступивших по ЕГЭ. Более равномерное распределение снижает риски и для самих студентов, добавил он.