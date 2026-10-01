Бауманка хочет принимать без экзаменов только победителей топ-олимпиад

Логика не в том, чтобы меньше брать олимпиадников, а в том, чтобы распределить их по специальностям, на топовые программы – только олимпиады высшего уровня, остальные – на другие направления, говорит директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев. Так освобождаются места для общего конкурса, и тенденция будет только расти. По данным Института образования НИУ ВШЭ, 26% олимпиадников по IT-направлениям были отчислены за первые три года – против 10% у поступивших по ЕГЭ. Более равномерное распределение снижает риски и для самих студентов, добавил он.