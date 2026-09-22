Минобрнауки предложило изменить правила приема в вузы с 2027 года
Минобрнауки предложило изменить правила приема в российские вузы с 2027 учебного года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на проект постановления ведомства.
Согласно новым правилам, число направлений, где физика будет обязательным экзаменом, увеличится до 37. В частности, это коснется всех специальностей машиностроения. Кроме того, история станет обязательной там, где раньше вуз мог выбирать между историей и обществознанием, а математика – для всех специальностей в области информационной безопасности.
Многопрофильный конкурс планируется отменить. Поступление будет проходить отдельно на каждую специальность или направление. Также за дополнительный ЕГЭ, сданный минимум на 60 баллов и не использованный в основном конкурсе, абитуриент сможет получить 15-25 дополнительных баллов.
Изменения также затронут олимпиады, поступление в магистратуру и платное обучение. В одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на пять направлений. При платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. Без экзаменов смогут поступать только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), причем будут учитываться результаты 10-11-х классов. Перечень олимпиад определят вузы.
17 августа «Ведомости» писали, что в некоторых ведущих и авторитетных профильных вузах назвали проблему роста числа олимпиадников на бюджетных местах гиперболизированной и носящей локальный характер.