Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
T255,62+0,88%CNY Бирж.12,495-0,69%IMOEX2 257,98-0,88%RTSI845,84-0,76%RGBI112,68-0,02%RGBITR770,3+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минобрнауки предложило изменить правила приема в вузы с 2027 года

Сергей Пахомов

Минобрнауки предложило изменить правила приема в российские вузы с 2027 учебного года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на проект постановления ведомства.

Согласно новым правилам, число направлений, где физика будет обязательным экзаменом, увеличится до 37. В частности, это коснется всех специальностей машиностроения. Кроме того, история станет обязательной там, где раньше вуз мог выбирать между историей и обществознанием, а математика – для всех специальностей в области информационной безопасности.

Многопрофильный конкурс планируется отменить. Поступление будет проходить отдельно на каждую специальность или направление. Также за дополнительный ЕГЭ, сданный минимум на 60 баллов и не использованный в основном конкурсе, абитуриент сможет получить 15-25 дополнительных баллов.

Изменения также затронут олимпиады, поступление в магистратуру и платное обучение. В одном вузе на магистратуру можно будет подать документы максимум на пять направлений. При платном обучении предлагается сделать обязательной оплату первого семестра. Без экзаменов смогут поступать только победители олимпиад Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), причем будут учитываться результаты 10-11-х классов. Перечень олимпиад определят вузы.

17 августа «Ведомости» писали, что в некоторых ведущих и авторитетных профильных вузах назвали проблему роста числа олимпиадников на бюджетных местах гиперболизированной и носящей локальный характер.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её