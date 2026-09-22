Минобрнауки предложило изменить правила приема в вузы с 2027 года

Согласно новым правилам, число направлений, где физика будет обязательным экзаменом, увеличится до 37. В частности, это коснется всех специальностей машиностроения. Кроме того, история станет обязательной там, где раньше вуз мог выбирать между историей и обществознанием, а математика – для всех специальностей в области информационной безопасности.