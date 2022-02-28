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Европа и Россия прервали прямое авиасообщение

Это приведет к радикальной трансформации российской авиаотрасли
Ксения Потаева Александр Волобуев Маргарита Соболь
Для обеспечения бесперебойной доставки пассажиров перевозчики проработали альтернативные маршруты / Андрей Гордеев / Ведомости

В новый пакет антироссийских санкций включен запрет на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС, заявила 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», – сказала она (цитата по ТАСС). Она уточнила, что запрет касается всех самолетов, в том числе частных бизнес-джетов.

Два источника «Ведомостей» в туристической и авиационной компаниях днем 27 февраля ожидали, что такое решение может быть объявлено уже вечером. Под вопросом останется только Кипр, утверждал один из них. Другой добавлял, что полеты могут продолжиться в Грецию. Агентство Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС передавало, что санкционные ограничения против России будут координироваться с другими членами «большой семерки» (G7), в которую также входят Великобритания (закрыла свое небо для российских самолетов с 23 февраля), Канада (уже закрыла небо), Япония и США (на момент сдачи статьи не объявляли о закрытии).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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