Европа и Россия прервали прямое авиасообщение

Европа и Россия прервали прямое авиасообщениеЭто приведет к радикальной трансформации российской авиаотрасли
В новый пакет антироссийских санкций включен запрет на полеты авиакомпаний России во всем воздушном пространстве ЕС, заявила 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы закрываем воздушное пространство ЕС для российских самолетов. Мы вводим запрет на все самолеты, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией. Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», – сказала она (цитата по ТАСС). Она уточнила, что запрет касается всех самолетов, в том числе частных бизнес-джетов.
Два источника «Ведомостей» в туристической и авиационной компаниях днем 27 февраля ожидали, что такое решение может быть объявлено уже вечером. Под вопросом останется только Кипр, утверждал один из них. Другой добавлял, что полеты могут продолжиться в Грецию. Агентство Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС передавало, что санкционные ограничения против России будут координироваться с другими членами «большой семерки» (G7), в которую также входят Великобритания (закрыла свое небо для российских самолетов с 23 февраля), Канада (уже закрыла небо), Япония и США (на момент сдачи статьи не объявляли о закрытии).