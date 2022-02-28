Европа и Россия прервали прямое авиасообщение

Два источника «Ведомостей» в туристической и авиационной компаниях днем 27 февраля ожидали, что такое решение может быть объявлено уже вечером. Под вопросом останется только Кипр, утверждал один из них. Другой добавлял, что полеты могут продолжиться в Грецию. Агентство Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС передавало, что санкционные ограничения против России будут координироваться с другими членами «большой семерки» (G7), в которую также входят Великобритания (закрыла свое небо для российских самолетов с 23 февраля), Канада (уже закрыла небо), Япония и США (на момент сдачи статьи не объявляли о закрытии).