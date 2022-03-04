Авиакомпании России прекращают полеты за границу после арестов самолетов

Собеседник поясняет, что по итогам совещания 4 марта все МТУ получили указание рекомендовать авиакомпаниям подать заявки в центральный аппарат Росавиации на перерегистрацию эксплуатируемых самолетов иностранной регистрации, включая лизинговые, в российский реестр. После присвоения регистрационного номера РФ эксплуатанту (перевозчику) нужно незамедлительно подать заявку на получение сертификата летной годности (СЛГ; разрешает эксплуатацию воздушного судна. – «Ведомости») в МТУ Росавиации, следует из телеграммы.