Авиакомпании России прекращают полеты за границу после арестов самолетов

Авиакомпании России прекращают полеты за границу после арестов самолетовДля защиты от этого Росавиация рекомендует перевести все борта в реестр РФ
Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям перерегистрировать свои самолеты в российском реестре, следует из разошедшейся по отечественным Telegram-каналам копии телеграммы ведомства. В Росавиации эту информацию не прокомментировали. Но наличие рекомендации подтвердил источник «Ведомостей» в одном из межрегиональных территориальных управлений (МТУ) Росавиации.
Собеседник поясняет, что по итогам совещания 4 марта все МТУ получили указание рекомендовать авиакомпаниям подать заявки в центральный аппарат Росавиации на перерегистрацию эксплуатируемых самолетов иностранной регистрации, включая лизинговые, в российский реестр. После присвоения регистрационного номера РФ эксплуатанту (перевозчику) нужно незамедлительно подать заявку на получение сертификата летной годности (СЛГ; разрешает эксплуатацию воздушного судна. – «Ведомости») в МТУ Росавиации, следует из телеграммы.