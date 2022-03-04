Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Авиакомпании России прекращают полеты за границу после арестов самолетов

Для защиты от этого Росавиация рекомендует перевести все борта в реестр РФ
Денис Ильюшенков
Росавиация 1 марта продлила ограничение на полеты в 11 южных городов, включая Ростов-на-Дону, Краснодар и Симферополь, до 8 марта / Андрей Гордеев  / Ведомости

Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям перерегистрировать свои самолеты в российском реестре, следует из разошедшейся по отечественным Telegram-каналам копии телеграммы ведомства. В Росавиации эту информацию не прокомментировали. Но наличие рекомендации подтвердил источник «Ведомостей» в одном из межрегиональных территориальных управлений (МТУ) Росавиации.

Собеседник поясняет, что по итогам совещания 4 марта все МТУ получили указание рекомендовать авиакомпаниям подать заявки в центральный аппарат Росавиации на перерегистрацию эксплуатируемых самолетов иностранной регистрации, включая лизинговые, в российский реестр. После присвоения регистрационного номера РФ эксплуатанту (перевозчику) нужно незамедлительно подать заявку на получение сертификата летной годности (СЛГ; разрешает эксплуатацию воздушного судна. – «Ведомости») в МТУ Росавиации, следует из телеграммы. 

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных