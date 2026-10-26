В Госдуме предложили сделать для ИИ-музыки отдельные чарты
Член комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Дмитрий Шатунов предложил обязать музыкальные платформы маркировать композиции, созданные с помощью ИИ, и выделять их в отдельные чарты и подборки. С соответствующей инициативой он обратился к руководству «Яндекс Музыки» и VK, сообщает ТАСС со ссылкой на письма парламентария.
По его словам, слушателям становится все сложнее отличать произведения реальных авторов от нейросетевого контента. Это может ограничивать возможности продвижения начинающих российских музыкантов.
Депутат отметил, что некоторые стриминговые сервисы уже внедряют маркировку ИИ-композиций, однако необходимы единые правила. Инициатива предполагает не запрет нейросетевой музыки, а повышение прозрачности платформ и поддержку исполнителей.
20 октября музыкальный сервис Spotify сообщил, что в течение 2026 г. исключил из рекомендательных алгоритмов более 50 млн композиций, отнесенных к низкокачественному ИИ-контенту и музыкальному спаму. Компания обновила алгоритмы, чтобы чаще предлагать слушателям произведения реальных исполнителей.
8 сентября «Яндекс Музыка» начала маркировать треки, созданные полностью или частично с использованием ИИ. Правообладатели должны предоставлять сервису соответствующие сведения. Кроме того, платформа внедрила функцию «Меньше ИИ», позволяющую сократить количество нейросетевых композиций в рекомендациях.