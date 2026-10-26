В Госдуме предложили сделать для ИИ-музыки отдельные чарты

Член комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Дмитрий Шатунов предложил обязать музыкальные платформы маркировать композиции, созданные с помощью ИИ, и выделять их в отдельные чарты и подборки. С соответствующей инициативой он обратился к руководству «Яндекс Музыки» и VK, сообщает ТАСС со ссылкой на письма парламентария.