Spotify исключил более 50 млн ИИ-треков из рекомендаций
Музыкальный стриминговый сервис Spotify исключил из рекомендательных алгоритмов более 50 млн композиций, отнесенных к низкокачественному ИИ-контенту и музыкальному спаму. Изменения были внесены в течение 2026 г., сообщила компания.
«Ранее в этом году мы внимательно изучили треки, которые слушатели пропускали, игнорировали или сообщали, что не хотят их слышать. Выявилась четкая закономерность: такие треки неизменно определялись как низкокачественный контент или спам», – пояснили в Spotify.
За последние полгода сервис обновил рекомендательные алгоритмы, чтобы чаще предлагать пользователям музыку реальных исполнителей. При выявлении нежелательных композиций учитываются жалобы слушателей, особенности загрузки файлов, метаданные и результаты работы инструментов обнаружения ИИ. Редакторы Spotify также исключают подобные записи из плейлистов.
В компании напомнили, что ранее полностью удалили с платформы более 75 млн спам-треков за серьезные или систематические нарушения правил. Кроме того, Spotify ввел маркировку виртуальных ИИ-исполнителей, чьи композиции по умолчанию не включаются в рекомендации.
16 февраля 2026 г. Sony Group представила технологию распознавания музыки, созданной искусственным интеллектом. Разработка предназначена для определения вклада оригинальных произведений в сгенерированные композиции и возможного распределения вознаграждений между правообладателями.