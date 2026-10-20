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Spotify исключил более 50 млн ИИ-треков из рекомендаций

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Музыкальный стриминговый сервис Spotify исключил из рекомендательных алгоритмов более 50 млн композиций, отнесенных к низкокачественному ИИ-контенту и музыкальному спаму. Изменения были внесены в течение 2026 г., сообщила компания.

«Ранее в этом году мы внимательно изучили треки, которые слушатели пропускали, игнорировали или сообщали, что не хотят их слышать. Выявилась четкая закономерность: такие треки неизменно определялись как низкокачественный контент или спам», – пояснили в Spotify.

За последние полгода сервис обновил рекомендательные алгоритмы, чтобы чаще предлагать пользователям музыку реальных исполнителей. При выявлении нежелательных композиций учитываются жалобы слушателей, особенности загрузки файлов, метаданные и результаты работы инструментов обнаружения ИИ. Редакторы Spotify также исключают подобные записи из плейлистов.

В компании напомнили, что ранее полностью удалили с платформы более 75 млн спам-треков за серьезные или систематические нарушения правил. Кроме того, Spotify ввел маркировку виртуальных ИИ-исполнителей, чьи композиции по умолчанию не включаются в рекомендации.

16 февраля 2026 г. Sony Group представила технологию распознавания музыки, созданной искусственным интеллектом. Разработка предназначена для определения вклада оригинальных произведений в сгенерированные композиции и возможного распределения вознаграждений между правообладателями.

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