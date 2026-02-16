Sony Group разработала технологию распознавания созданной ИИ музыки

22 января «Ведомости» сообщали о росте популярности сгенерированных ИИ треков на музыкальных стримингах. В чарты российских сервисов начали попадать песни, созданные нейросетями. Так, трек «Расскажи, Снегурочка» проекта Sasha Komovich, частично представляющий собой кавер на одноименную песню из мультфильма «Ну, погоди!», стал одним из самых прослушиваемых в новогодние праздники. В «Яндекс Музыке» он занял третью позицию по пользовательскому интересу за период с 31 декабря по 11 января – композицию прослушали 2 млн подписчиков «Плюса». В «VK музыке» трек также вошел в пятерку самых прослушиваемых среди аудитории старше 25 лет.