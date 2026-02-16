Sony Group разработала технологию распознавания созданной ИИ музыки
Sony Group создала технологию, позволяющую определять, какие музыкальные произведения использовались при создании композиций искусственным интеллектом. Компания рассчитывает, что решение поможет авторам получать вознаграждение за использование их музыки при обучении ИИ. Об этом сообщает Nikkei Asia.
Система анализирует музыкальные элементы и определяет, произведения каких исполнителей повлияли на итоговую композицию. Технология способна количественно оценивать вклад авторов, например указывая, что «30% музыки принадлежит The Beatles, а 10% – Queen».
Издание отмечает, что рост популярности искусственного интеллекта привел к увеличению числа претензий к разработчикам ИИ из-за использования защищенных авторским правом материалов без разрешения правообладателей. В музыкальной индустрии все чаще распространяются композиции, созданные нейросетями с использованием голосов известных исполнителей.
В Sony рассчитывают, что новая технология позволит создать механизм распределения доходов от музыки, созданной с применением ИИ, между авторами оригинальных произведений в зависимости от их вклада.
22 января «Ведомости» сообщали о росте популярности сгенерированных ИИ треков на музыкальных стримингах. В чарты российских сервисов начали попадать песни, созданные нейросетями. Так, трек «Расскажи, Снегурочка» проекта Sasha Komovich, частично представляющий собой кавер на одноименную песню из мультфильма «Ну, погоди!», стал одним из самых прослушиваемых в новогодние праздники. В «Яндекс Музыке» он занял третью позицию по пользовательскому интересу за период с 31 декабря по 11 января – композицию прослушали 2 млн подписчиков «Плюса». В «VK музыке» трек также вошел в пятерку самых прослушиваемых среди аудитории старше 25 лет.
Среди популярных ИИ-композиций также отмечается песня «Внутренний голос» проекта Jeny Vesna. По состоянию на 21 января она занимала шестую позицию в чарте «VK музыки», 13-ю – в «Кион музыке» и 26-ю – в «Яндекс Музыке». Кроме того, в чартах присутствуют треки «На мурмулях» проекта «Это радио» и «Ярмарка судеб» исполнительницы Alena.