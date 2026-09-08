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«Яндекс музыка» начала маркировать ИИ-треки

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс музыка» теперь маркирует треки, созданные с помощью искусственного интеллекта. Об этом «Ведомостям» сообщили в представительстве стриминга.

Авторы такой музыки должны предоставлять сервису данные об использовании ИИ в произведениях. После этого они получат метки «Трек полностью / частично создан с использованием ИИ». В случае если правообладатель не передал данные об использовании ИИ, сервис может определить такую музыку меткой «Возможно, трек создан с использованием ИИ».

Сервис внедрил функцию «Меньше ИИ». При ее активации слушатели будут реже встречать подобный контент в рекомендациях.

«Яндекс музыка» анонсировала метки для ИИ в августе. Тогда стриминг находился на этапе обсуждения маркировки с правообладателями.

В июле Госдума приняла закон о маркировке контента, созданного с использованием нейросетей. Владельцы сайтов, мобильных приложений и социальных сетей с ежедневной аудиторией более 500 000 пользователей должны предоставить возможность маркировать материалы, созданные с помощью ИИ. Порядок обозначения определяют соглашениями между разработчиками ИИ-сервисов и пользователями.

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