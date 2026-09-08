«Яндекс музыка» начала маркировать ИИ-треки

Авторы такой музыки должны предоставлять сервису данные об использовании ИИ в произведениях. После этого они получат метки «Трек полностью / частично создан с использованием ИИ». В случае если правообладатель не передал данные об использовании ИИ, сервис может определить такую музыку меткой «Возможно, трек создан с использованием ИИ».