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«Яндекс Музыка» начнет маркировать ИИ-треки

Ведомости

Стриминговый сервис «Яндекс Музыка» начинает маркировать ИИ-композиции. Об этом объявили в сервисе, передают «Известия».

«На данный момент мы находимся на этапе обсуждения с правообладателями и собираем данные о том, какой контент был создан при помощи ИИ-инструментов», – говорится в сообщении.

Пока сервис рассматривает это нововведение как инструмент информирования слушателей, а не как способ выделить весь ИИ-контент в отдельную категорию. Издание отметило, что поводом к маркировке стал, в частности, новый закон о поддержке развития технологий ИИ в России.

В июле Госдума приняла закон об ИИ-маркировке. Владельцы сайтов, мобильных приложений и социальных сетей с ежедневной аудиторией более 500 000 пользователей должны будут предоставить возможность маркировать материалы, созданные с помощью ИИ. Порядок маркировки определят соглашениями между разработчиками ИИ-сервисов и пользователями.

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