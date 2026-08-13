«Яндекс Музыка» начнет маркировать ИИ-треки
«На данный момент мы находимся на этапе обсуждения с правообладателями и собираем данные о том, какой контент был создан при помощи ИИ-инструментов», – говорится в сообщении.
Пока сервис рассматривает это нововведение как инструмент информирования слушателей, а не как способ выделить весь ИИ-контент в отдельную категорию. Издание отметило, что поводом к маркировке стал, в частности, новый закон о поддержке развития технологий ИИ в России.
В июле Госдума приняла закон об ИИ-маркировке. Владельцы сайтов, мобильных приложений и социальных сетей с ежедневной аудиторией более 500 000 пользователей должны будут предоставить возможность маркировать материалы, созданные с помощью ИИ. Порядок маркировки определят соглашениями между разработчиками ИИ-сервисов и пользователями.