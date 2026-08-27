Как разработчики ИИ хотят решить вопрос выплат за обучение на авторском контенте

Письмо направлено в ответ на проект поправок в закон об ИИ и в ч. 4 ГК, которые подготовила рабочая группа совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под руководством Крашенинникова, о чем писали «Ведомости» 18 августа. Обучение ИИ-модели предлагали приравнять к использованию объектов авторских и смежных прав, говорилось в поправках группы Крашенинникова. При этом правообладатель сможет публично запретить применение принадлежащих ему материалов для обучения. Такое уведомление можно будет разместить на самом произведении или связанном с ним ресурсе, а также на специальном сайте уполномоченного ведомства.