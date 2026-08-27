Как разработчики ИИ хотят решить вопрос выплат за обучение на авторском контенте

Как разработчики ИИ хотят решить вопрос выплат за обучение на авторском контентеIT-бизнес выступил против обязательной маркировки сгенерированного нейросетью контента
Российские создатели искусственного интеллекта (ИИ) хотят закрепить в Гражданском кодексе (ГК) возможность обучать модели на тех произведениях, которые были приобретены на законных основаниях или есть в свободном доступе. Об этом говорится в письме Альянса в сфере ИИ (в него входят «Сбер», «Яндекс», VK, МТС, «Билайн», Т-банк, «Газпром нефть» и др.) председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову от 27 августа, с которым ознакомились «Ведомости».
Письмо направлено в ответ на проект поправок в закон об ИИ и в ч. 4 ГК, которые подготовила рабочая группа совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под руководством Крашенинникова, о чем писали «Ведомости» 18 августа. Обучение ИИ-модели предлагали приравнять к использованию объектов авторских и смежных прав, говорилось в поправках группы Крашенинникова. При этом правообладатель сможет публично запретить применение принадлежащих ему материалов для обучения. Такое уведомление можно будет разместить на самом произведении или связанном с ним ресурсе, а также на специальном сайте уполномоченного ведомства.
Альянс предлагает закрепить в ГК норму, аналогичную ч. 2 ст. 10 закона о поддержке развития ИИ: разрешить обучение на «правомерно полученных или общедоступных произведениях», если правообладатель не установил технических ограничений. Требования, которые предлагает рабочая группа, могут поставить российских разработчиков в худшее положение по сравнению с иностранными, поскольку обеспечить их сопоставимое применение к зарубежным моделям будет сложнее, говорится в письме. Дополнительные ограничения и финансовые обязательства могут повысить стоимость отечественных моделей и снизить их конкурентоспособность.
Реализовать механизм выплат также будет сложно, считает альянс.
Модели выявляют статистические закономерности в больших массивах данных, а для значительной части материалов, особенно зарубежных, установить правообладателя и степень использования конкретного произведения сложно или невозможно, говорится в письме.
Проработка вопросов использования объектов авторского права при обучении ИИ продолжается в диалоге с бизнесом, сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Обсуждение идет в том числе в рабочей группе «Медиаиндустрия и авторское право».
Инициативу Крашенинникова рассматривала рабочая группа по регулированию и административным барьерам в сфере ИИ, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. Ведомство стремится сблизить позиции разных сторон. Регулирование не должно создавать избыточных барьеров для технологий, но должно защищать пользователей, разработчиков и правообладателей, подчеркнул собеседник.
Само по себе обучение «на правомерно полученной и общедоступной информации» не должно рассматриваться как нарушение авторских прав, заявил «Ведомостям» представитель «Яндекса». Модель анализирует массивы данных, а не воспроизводит отдельные произведения. Риски для правообладателей возникают при генерации, например в случае плагиата или избыточного цитирования. Поэтому компания развивает механизмы, которые позволяют оставлять ссылки на источники в своих сервисах.
Общедоступность произведения в интернете не означает разрешения на его коммерческое использование, возражает представляющий Национальную федерацию музыкальной индустрии Никита Данилов. По его мнению, предложение альянса перекладывает бремя защиты на автора: молчание правообладателя не означает согласия, а технически закрыть доступ ко всему массиву музыки, текстов и видео невозможно. Для производителей контента это означает превращение оплаченных ими произведений в бесплатное сырье для ИИ, который затем конкурирует с ними, считает Данилов.
Обязательная плата за каждый объект вряд ли будет работоспособной, поскольку даже разработчик не всегда может установить вклад произведения в результат, считает гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Более жизнеспособной могла бы стать коллективная модель с единым реестром запретов и разрешений, машиночитаемым обозначением условий использования и фиксированными отчислениями крупных разработчиков.
Индивидуальное лицензирование миллионов произведений практически нереализуемо, согласен адвокат, научный сотрудник Центра экономико-правовой экспертизы экономического факультета МГУ Кирилл Дозмаров. Но использование общедоступных материалов, по его мнению, может быть допустимым, но не бесплатным. Компромиссом могла бы стать централизованная компенсация с понятными ставками и исключениями для научных и некоммерческих проектов.
Альянс также выступил против обязательной маркировки всего контента, созданного ИИ: по мере распространения таких материалов отметка может потерять информационную ценность. Вместо этого объединение предлагает добровольно помечать произведения, созданные человеком, говорится в письме. Действующий закон не требует обязательной маркировки. Пользователь может сообщить о применении ИИ, а площадки с суточной аудиторией более 500 000 российских пользователей с 1 марта 2027 г. должны предоставить ему такую возможность. Поправки группы Крашенинникова возлагают обязанность по маркировке ИИ-контента на пользователя, но не определяют ответственность частного лица за ее нарушение.
Маркировать нужно ИИ-контент, чтобы пользователь понимал его происхождение, а не человеческие произведения, считает Данилов. Добровольная отметка сделает рынок менее прозрачным, поскольку крупные ИИ-сервисы смогут ее не применять, добавил он.
Гендиректор Dbrain, автор Telegram-канала AI Happens Алексей Хахунов считает наиболее сбалансированным подход с возможностью правообладателя отказаться от использования своего контента для обучения ИИ (opt-out), близкий к действующей в ЕС практике. По его словам, использоваться должны только правомерно полученные данные, при этом необходимо создать единый машиночитаемый способ запрета на их использование по аналогии с robots.txt. Разработчики также должны вести реестр источников данных и предоставлять его уполномоченным органам по запросу, а модели не должны воспроизводить использованные при обучении произведения один в один. Такой механизм, по мнению Хахунова, позволит не ограничивать развитие ИИ и одновременно даст правообладателям понятный способ защиты своих прав.
Обязательная маркировка создаст неравные условия, считает технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков. Авторы дипфейков смогут использовать зарубежные сервисы без отметок, тогда как российские платформы получат дополнительную административную нагрузку. Технически гарантировать сохранность отметки при копировании или публикации на другой площадке невозможно, отмечает Барабаш. По мнению Дозмарова, добровольная отметка человеческих произведений реалистичнее обязательной маркировки всего ИИ-контента, но не заменит борьбу с дипфейками и недобросовестным указанием авторства.
«Ведомости» направили запросы в «Сбер», Т-банк и МТС.