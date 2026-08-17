Техногигантам могут выставить счет за уже произведенное обучение ИИ на контенте

Разработать поправки в законодательство, которые призваны защитить интересы правообладателей при использовании контента для ИИ, поручил правительству и объединениям правообладателей президент Владимир Путин, писали ранее «Ведомости». Этому предшествовало обращение правообладателей, направленное в органы госвласти, в котором они говорили о рисках использования произведений без согласия его создателей для обучения ИИ. Предлагаемые нормы, как отмечалось в обращении, ограничивают исключительные права авторов в пользу разработчиков ИИ в обход Конституции и ГК и создают «необоснованный перекос баланса интересов». По оценке НИУ ВШЭ, совокупные потери авторов и других правообладателей от использования генеративного контента в ближайшие пять лет, с 2025 по 2030 г., могут достигнуть 1 трлн руб.