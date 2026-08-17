Техногигантам могут выставить счет за уже произведенное обучение ИИ на контенте

Техногигантам могут выставить счет за уже произведенное обучение ИИ на контентеРазрабатываемые поправки в ГК предусматривают выплаты правообладателям
Разработчиков моделей искусственного интеллекта (ИИ) хотят обязать произвести однократную выплату компенсаций правообладателям за использование объектов авторских и смежных прав для обучения нейросетей. Это следует из поправок к законодательству об ИИ и Гражданскому кодексу (ГК), с которыми ознакомились «Ведомости». Порядок выплаты, как следует из документа, установит правительство.
Проект подготовила рабочая группа Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под руководством депутата Павла Крашенинникова, рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомых с ходом обсуждения. Предлагаемые поправки, как уточнили они, 19 августа планирует рассмотреть рабочая группа по регулированию и административным барьерам, которую возглавляет статс-секретарь, замминистра цифрового развития Иван Лебедев.
Одно из ключевых изменений, сформулированных в поправках, касается правил обучения моделей. Действующая редакция закона не считает нарушением авторских и смежных прав анализ закономерностей, сравнение и классификацию информации, содержащейся в охраняемых произведениях. Она также разрешает делать краткосрочные копии таких материалов в памяти компьютера для обучения суверенных и национальных больших фундаментальных моделей. Для этого разработчик должен получить экземпляр произведения законным путем либо использовать общедоступный объект.
Авторы поправок предлагают убрать это исключение из принятого в июле закона об ИИ, а также урегулировать использование авторских произведений непосредственно в ГК. Само обучение ИИ-модели будет признано способом использования объектов авторских и смежных прав. При этом правообладатель сможет публично запретить применение принадлежащих ему материалов для обучения. Такое уведомление можно будет разместить на самом произведении или связанном с ним ресурсе, а также на специальном сайте уполномоченного ведомства.
Если правообладатель не установил запрет, произведение можно будет использовать для обучения модели. Но при отсутствии отдельного договора или публичного разрешения на бесплатное использование разработчик должен будет выплатить правообладателю вознаграждение. Его размер, порядок сбора и периодичность распределения средств определит правительство.
Новые правила затронут не только большие фундаментальные, суверенные или национальные модели. Поправки к ГК используют общее понятие моделей искусственного интеллекта, поэтому обязанность платить может распространиться на всех разработчиков и других лиц, осуществляющих обучение или дообучение таких систем.
«Ведомости» запросили комментарий Павла Крашенинникова, а также направили запрос в Минцифры, «Яндекс» и «Сбер».
Разработать поправки в законодательство, которые призваны защитить интересы правообладателей при использовании контента для ИИ, поручил правительству и объединениям правообладателей президент Владимир Путин, писали ранее «Ведомости». Этому предшествовало обращение правообладателей, направленное в органы госвласти, в котором они говорили о рисках использования произведений без согласия его создателей для обучения ИИ. Предлагаемые нормы, как отмечалось в обращении, ограничивают исключительные права авторов в пользу разработчиков ИИ в обход Конституции и ГК и создают «необоснованный перекос баланса интересов». По оценке НИУ ВШЭ, совокупные потери авторов и других правообладателей от использования генеративного контента в ближайшие пять лет, с 2025 по 2030 г., могут достигнуть 1 трлн руб.
Проработку вопросов регулирования сферы ИИ, в том числе их обучение на авторском контенте, сейчас ведут сразу несколько рабочих групп. Это, в частности, рабочая группа при президентском совете по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Еще одна рабочая группа для решения указанных вопросов – «Медиаиндустрия и авторское право» – сформирована на базе правительственной подкомиссии по развитию ИИ. Подготовка предложений, как ожидается, должна быть завершена к концу сентября, говорил ранее «Ведомостям» Крашенинников.