Власти и бизнес дорабатывают регулирование ИИ в интересах правообладателей

Во-вторых, ГК, как отмечала Михеева, признает охраноспособность произведения, если автор внес в его создание свой творческий вклад. Закон об ИИ, как пояснила она, предполагает возможность возникновения прав на контент, сгенерированный с помощью нейросетей, у принимавшего участие в этом процессе автора, но сложность заключается в том, что в документе не определяются границы такого сотворчества, говорят собеседники «Ведомостей». Свое выступление Михеева подытожила тезисом о том, что необходимо «сопряжение» нового регулирования с ГК, утверждают они.