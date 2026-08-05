Власти и бизнес дорабатывают регулирование ИИ в интересах правообладателей

Власти и бизнес дорабатывают регулирование ИИ в интересах правообладателейКонкретные предложения будут подготовлены к концу сентября
Объединения правообладателей собирают предложения по поправкам в законодательство, которые призваны защитить их интересы при использовании контента для обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующее поручение в конце июля правительству и профильным организациями дал президент России Владимир Путин, рассказали собеседники «Ведомостей», знакомые с ходом этого процесса.
Ранее, 16 июля, на заседании президентского совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства его председатель Павел Крашенинников анонсировал, что к осени этот орган подготовит поправки, которые урегулируют взаимодействие разработчиков нейросетей и правообладателей контента, отметили два собеседника «Ведомостей», знакомых с обсуждавшимися на заседании вопросами. В результате при совете была создана рабочая группа по доработке регулирования ИИ. В нее помимо Крашенинникова вошли заместитель председателя этого совета Лидия Михеева, начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах Исследовательского центра частного права им. Алексеева Елена Павлова, замминистра культуры Жанна Алексеева, заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов, заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев и др.
Что обсуждалось на заседании совета
Закон о поддержке развития технологий ИИ (принят 8 июля), как отметила на заседании Михеева, содержит две ключевые сложности для синхронизации с Гражданским кодексом (ГК), рассказали собеседники «Ведомостей». Во-первых, по ее словам, согласно ст. 1229 этого кодекса, ограничения исключительных прав могут быть установлены только самим ГК. В свою очередь, закон об ИИ закрепил норму о свободном обучении нейросетей на доступном контенте без получения согласия правообладателей, что, как считает Михеева, противоречит указанной статье ГК.
Во-вторых, ГК, как отмечала Михеева, признает охраноспособность произведения, если автор внес в его создание свой творческий вклад. Закон об ИИ, как пояснила она, предполагает возможность возникновения прав на контент, сгенерированный с помощью нейросетей, у принимавшего участие в этом процессе автора, но сложность заключается в том, что в документе не определяются границы такого сотворчества, говорят собеседники «Ведомостей». Свое выступление Михеева подытожила тезисом о том, что необходимо «сопряжение» нового регулирования с ГК, утверждают они.
1 трлн руб.
В мире нет единых подходов к регулированию ИИ, отметила на заседании Павлова. В качестве примера одного из возможных правовых механизмов для решения вопроса взаимодействия разработчиков ИИ с правообладателями она привела опыт Китая, где развиваются «биржи прав» для генерации контента при помощи нейросетей, также добавили собеседники «Ведомостей». Правообладатели добровольно загружают туда свой контент и получают отчисления за каждое его использование.
Сформировать коллективное управление в этой сфере предлагал в июне на ПМЮФе заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов. Одним из рабочих вариантов, по его словам, представляется введение аналога «налога на болванки» для сферы ИИ. Его в пользу авторов музыки и кинематографистов собирает с производителей и импортеров бытовой электроники Российский союз правообладателей (РСП).
«Налог на болванки» составляет 1% от стоимости оборудования, которое позволяет копировать и распространять музыкальные и видеофайлы, т. е. смартфонов, плееров, планшетов, компьютеров, CD- и DVD-дисков и т. д. Собранные средства РСП распределяет между правообладателями.
Рабочая группа при президентском совете действительно была создана для разрешения означенных сложностей и противоречий, подтвердил в разговоре с «Ведомостями» Крашенинников. Пока, по его словам, члены рабочей группы «нащупывают точки соприкосновения». Ситуация сложилась непростая и позиции по ней разные, отметил Крашенинников: «Будем стараться подготовить наши предложения к концу сентября».
Позиция властей
Правительство в диалоге с бизнесом продолжает проработку вопросов комплексного регулирования сферы применения технологий ИИ, в том числе по созданию сбалансированных условий и учету интересов правообладателей при обучении больших языковых моделей на «авторском» контенте», сообщили «Ведомостям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Работа над этими вопросами ведется в рамках рабочей группы при президентском совете по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, в ее состав действительно вошел Лебедев, сообщил представитель Минцифры. Еще одна рабочая группа для решения указанных вопросов – «Медиаиндустрия и авторское право» – сформирована на базе правительственной подкомиссии по развитию ИИ, добавили в аппарате Григоренко. В рамках ее также «ведется сбор инициатив бизнеса и отраслевых объединений».
Западный опыт
Обсуждение основных норм закона об ИИ проходило и на площадке АНО «Цифровая экономика», отмечает его представитель. В странах, где активно разрабатываются ИИ-модели, по его словам, созданы «особые режимы использования объектов авторского права» для обучения этих моделей. При этом наличие таких режимов не отменяет потребности разработчиков в качественных размеченных данных для обучения, на которые распространяются коммерческие взаимоотношения, рассуждает представитель АНО «Цифровая экономика»: «В принятом законе есть ряд заделов в этом направлении, необходима дальнейшая работа с представителями всех заинтересованных сторон».
Позиция правообладателей
Баланс интересов разработчиков технологических платформ и правообладателей, контент которых они используют для обучения и развития сервисов, действительно требует уточнения и дальнейшей проработки в законе о развитии ИИ, отметили в пресс-службе Медиа-коммуникационного союза (в него входят «Первый канал», холдинг «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» и другие крупнейшие медиакомпании): «Мы планируем принять активное участие в подготовке соответствующих предложений».
Формулировка принятого закона о поддержке ИИ заходит на территорию регулирования ГК и «в определенной степени противоречит его духу и букве», говорит гендиректор ассоциации «Интернет-видео» (объединяет крупнейшие онлайн-кинотеатры, включая «Иви», Okko, Amediateka, Start и т. д.) Алексей Бырдин. Еще более критичен председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрей Кричевский: закон о развитии ИИ, по его мнению, вступает в прямое противоречие с ГК.
Ограничения интеллектуальных прав допускаются ГК в небольшом объеме и только для социальной цели – образования человека как личности и гражданина, рассуждает директор юридического департамента «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Дмитрий Григорьев: «Но накачивание ИИ контентом для последующей монетизации имеет исключительно рыночные цели».
Для решения вопроса необходимо вносить поправки напрямую в ГК, считает Григорьев. Использование разработчиками ИИ охраняемых произведений должно прямо признаваться в ГК способом использования, а не выводиться из-под действия этой нормы отдельным законом, уверена директор по вопросам бизнеса и внешним связям музыкального лейбла S&P Digital Ольга Ким.
Выходом из сложившейся ситуации может стать прямое лицензирование – когда разработчик заключает соглашение с правообладателем до начала обучения модели, говорит Ким. Тем не менее, по мнению Григорьева, модель коллективного управления также видится «возможным решением». Позицию Григорьева поддерживает и Кричевский. Это, по словам председателя РЦИСа, работающая модель, но при этом важно донастроить ее под «специфику обучающих датасетов».
Что думают юристы
Сейчас закон о развитии ИИ и положения ГК не гармонизированы и между ними есть весьма существенные противоречия, считает управляющий партнер юридической компании Semenov & Pevzner Роман Лукьянов. Ключевые несоответствия обозначены президентским советом, солидарны Лукьянов и партнер практики «Интеллектуальная собственность и информационные технологии» юридической фирмы Chervets.Partners Юлия Синицына.
При доработке регулирования ИИ важно предусмотреть понятные правила лицензирования контента правообладателей, а также закрепить критерии творческого вклада человека при использовании нейросетей, отмечает Синицына. Кроме того, необходимо закрепить понятный, прозрачный механизм для определения источников информации, на которых обучена ИИ-модель, продолжает Лукьянов: «Это даст возможность правообладателям эффективно защитить свои права».
Идея аналога «налога на болванки» теоретически может стать одним из вариантов решения, но ее реализация вызывает много вопросов: кто является плательщиком, как рассчитывается размер вознаграждения, каким образом оно распределяется между правообладателями и т. д., рассуждает Синицына. Лицензирование может быть реализовано через централизованную площадку, коллективное управление или другую модель, главное – чтобы разработчики могли легально получать права, а правообладатели – вознаграждение, резюмирует она.