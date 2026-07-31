Опасения творческих индустрий по поводу ИИ учтут в осенних подзаконных актах

Опасения творческих индустрий по поводу ИИ учтут в осенних подзаконных актахНовый закон о развитии нейросетей в РФ не отменяет Гражданский кодекс, рассказала Ямпольская
Закон о поддержке развития искусственного интеллекта (ИИ) в России, подписанный президентом 26 июля, не отменяет и не подменяет действие норм Гражданского кодекса. Об этом 30 июля заявила советник президента России Елена Ямпольская, отвечая на вопрос «Ведомостей», ведется ли работа над подходами в регулировании ИИ в творческих индустриях, чтобы они учитывали права авторов оригинального контента и при этом не тормозили развитие технологий.
Она напомнила, что в законе идет речь только о возможности использовать общедоступные, правомерно обнародованные произведения и материалы исключительно для тренировки российских алгоритмов ИИ, если автор не ограничил использование принадлежащего ему материала техническими средствами. Бесконтрольное использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности не допускается. Все озабоченности должны быть проработаны и учтены при подготовке подзаконных актов, сказала Ямпольская. Они начнут появляться осенью.
Ямпольская сообщила, что на стадии рассмотрения нового закона в Госдуме представители ряда отраслевых ассоциаций высказывали опасения, что он может привести к обесцениванию интеллектуальной собственности. Их, в частности, озвучивал руководитель Российского книжного союза Сергей Степашин, уточнила советник президента.
Ямпольская обратила внимание, что есть позитивные примеры использования ИИ в сфере культуры. В пример она привела Российскую государственную библиотеку, которая занимается разработкой и внедрением ИИ для автоматизации процессов в библиотечной сфере. Система сможет находить нужный источник по смыслу запроса, а не только по терминам – библиотечными фондами станет удобнее пользоваться.
ИИ не может оставаться без правового регулирования, отметила советник президента. «Технологии – это средства. Их не надо ни идеализировать, ни демонизировать. Если мы не забываем про то, какие у нас цели, то любые средства, любые технологии нам всегда будут во благо», – сказала она. По словам Ямпольской, развитие технологий обеспечивает безопасность государства.
В мире доминируют три модели регулирования этого вопроса, рассказал приглашенный профессор бизнес-практики Школы управления «Сколково» Александр Диденко. Первая – opt-out, при которой данные используются до тех пор, пока правообладатель сам инициативно заявляет отказ на использование своих работ, после чего следуют переговоры и урегулирование в индивидуальном порядке. Вторая модель – коллективное лицензирование через организации, представляющие даже не состоящих в них авторов. Третья – отчисление процента с прибыли ИИ-продукта в фонд компенсаций. По его мнению, только третья модель позволяет не тормозить обучение моделей и при этом дает реальную компенсацию авторам за счет прибыли, которую заработал ИИ.
Наиболее сбалансированным подходом к регулированию ИИ в творческих индустриях выглядит модель, где разработчиков генеративных моделей обязывают вести реестры данных, на которых они обучались, и открывать их регуляторам, считает ведущий научный сотрудник Дирекции приоритетных образовательных инициатив Общеакадемического факультета РАНХиГС Дайана Вавилова. Коммерческую тайну это не раскроет, но даст понимание, чьи произведения пошли в дело. По ее мнению, за автором нужно закрепить право запрещать использование своих работ, а в идеале двигаться к модели, где автор сам решает, участвовать ему в обучении ИИ или нет и на каких условиях.
Закручивать гайки авторским правом – значит нанести экономике и культуре ущерб, полагает исполнительный директор Ассоциации лабораторий по развитию ИИ Вячеслав Береснев.
Обучение ИИ нужно монетизировать, считает юрист Михаил Семенов. Если нейросеть хотят натренировать на конкретном голосе актера, манере художника или текстах писателя для создания нового произведения, это должно делаться только через прямой договор с автором или правообладателем с четкими отчислениями, пояснил он. Если же речь о массированном обучении на миллиардах текстов и картин для создания генеративных способностей в целом, выследить каждого автора нереально. Здесь нужен механизм, похожий на авторские общества, но для ИИ. Семенов предложил модель, где государство создает систему, куда разработчики коммерческих ИИ-моделей отчисляют процент с доходов или фиксированные сборы.