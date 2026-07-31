Опасения творческих индустрий по поводу ИИ учтут в осенних подзаконных актах

В мире доминируют три модели регулирования этого вопроса, рассказал приглашенный профессор бизнес-практики Школы управления «Сколково» Александр Диденко. Первая – opt-out, при которой данные используются до тех пор, пока правообладатель сам инициативно заявляет отказ на использование своих работ, после чего следуют переговоры и урегулирование в индивидуальном порядке. Вторая модель – коллективное лицензирование через организации, представляющие даже не состоящих в них авторов. Третья – отчисление процента с прибыли ИИ-продукта в фонд компенсаций. По его мнению, только третья модель позволяет не тормозить обучение моделей и при этом дает реальную компенсацию авторам за счет прибыли, которую заработал ИИ.