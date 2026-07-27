Гендиректор OpenAI заявил о достижении «точки сингулярности» в развитии ИИ

19 июля агентство Bloomberg писало, что ИИ также может ударить по экономике и привести к глубоким перестройкам. Издание отметило, что «апокалиптический» сценарий будет связан не с восстанием машин и появлением роботов-убийц, а с тем, что поступления в бюджет от подоходного налога резко сократятся. Развитие ИИ, по мнению автора материала, может привести к уничтожению офисных профессий, а это увеличит уровень безработицы в мире. Государство будет вынуждено нарастить расходы на выплату пособий, а также обучение и обеспечение правопорядка.