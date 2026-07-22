Экспериментальная модель OpenAI самостоятельно взломала серверы компании

11 июля американская корпорация Apple подала иск против компании OpenAI в Окружной суд Северной Калифорнии. Компания обвинила разработчика ChatGPT в хищении коммерческих секретов для создания собственных аппаратных AI-устройств. Как утверждается в иске, бывшие сотрудники Apple, перешедшие в OpenAI, вынесли конфиденциальные данные о неанонсированных продуктах, инженерные презентации и технические спецификации. Представитель OpenAI заявил, что компания «не заинтересована в коммерческих тайнах других» и сосредоточена на создании инновационных технологий.