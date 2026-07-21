Как ИИ-бигтехи захватывают американские выборы

ИИ‑лоббисты будут выступать заметной, хотя пока и не определяющей, силой, их влияние растет за счет значительных бюджетов и глубокой вовлеченности в формирование технологической повестки, при этом они действуют в связке с другими мощными группами – в первую очередь с оборонно‑промышленным комплексом, говорит эксперт Экспертного совета БРИКС – Россия Анна Сытник. Она объяснила, что приоритеты лоббистов складываются в пакетную повестку, где сочетаются стремление к дерегуляции внутри страны и жесткое сдерживание внешних конкурентов, с одной стороны, они добиваются гибких режимов, позволяющих быстрее выводить продукты на рынок. В частности, выступают против избыточных требований вроде обязательной маркировки всего ИИ‑контента или жестких правил работы с данными, а также лоббируют защиту интеллектуальной собственности и создание «песочниц» для тестирования технологий. Они также, подчеркивает Сытник, настаивают на усилении экспортного контроля, ограничении поставок в Китай передовых полупроводников и оборудования для производства чипов. Одновременно продвигают субсидии и гранты для американских компаний и исследовательских центров, чтобы закрепить технологическое лидерство. Эксперт также указала на присутствие ИИ в других сферах избирательной кампании: микротаргетинг, создание контента и анализ данных избирателей.