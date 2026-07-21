Как ИИ-бигтехи захватывают американские выборы

Как ИИ-бигтехи захватывают американские выборыИскусственный интеллект активизировал лоббистов в Вашингтоне
К концу II квартала 2026 г. крупнейший суперкомитет политических действий (суперпак), продвигающий развитие ИИ (Leading the Future, LF), сохранил на счетах больше $30 млн после того, как перечислил двум организациям до $20 млн, которые также работают в интересах ИИ-индустрии. Об этом говорится в отчетах, опубликованных на сайте Федеральной избирательной комиссии США (FEC).
Представитель LF подчеркнул в официальном письме для портала Axios: «Наши ресурсы позволяют нам продолжить создание пула сторонников инноваций». В соответствующем материале издания подчеркивается, что среди основных источников финансирования таких суперпаков числятся компании Anthropic, OpenAI и Google.
Комитеты политических действий собирают средства и распределяют их на нужды разных избирательных кампаний. Они организовываются компаниями, профсоюзами, ассоциациями или действующими политическими организациями. Бывают обычные комитеты и суперкомитеты. Первые ограничиваются по объемам средств, которые они могут как получать, так и передавать. Например, им нельзя получать от одного инвестора больше $5000 в год или передавать кандидату свыше $10 000 в год (по $5000 за этап праймериз и самих выборов). Суперкомитеты не ограничиваются ни в получении средств, ни в их расходовании. Существует только одно правило: им запрещено жертвовать средства непосредственно кандидату и его кампании. При этом они могут расходовать их в его интересах самостоятельно или через третьи организации.
Если изучить данные FEC, то к концу II квартала в год выборов (в большей мере это относится к президентским) у наиболее распространенных суперпаков на счетах в среднем от $2 млн до $5 млн. В разы больше – в диапазоне от $30 млн до $130 млн – насчитывается у партийных (работают с аппаратами партий) и пропрезидентских (работают с кандидатами в президенты) суперпаков.
Во время избирательного цикла 2023–2024 гг. среди топ-20 основных вкладчиков в комитеты и суперкомитеты представители техиндустрии (в списке на сайте FEC обозначены как «производство электроники и оборудования») заняли 14-е место, вложив в комитеты $178,8 млн.
Для сравнения: финансовый сектор вложил тогда $1,8 млрд. Стоит уточнить, что среди пятерки лидеров по вкладам среди техкомпаний в этой категории упомянуты такие компании, как Asana ($50,7 млн), Microsoft ($11,5 млн), Oracle Corp ($5,9 млн), Apple Inc ($5,3 млн) и Palantir Technologies ($5 млн).
Еще в конце июня агентство NPR сообщило о стремлении компаний, связанных с ИИ, и в целом бигтехов играть большую роль в предвыборной гонке на всех направлениях – от выборов в сенат до самых незначительных гонок местного уровня. Интересна и партийная разбивка лоббистской активности техкомпаний, развивающих ИИ. Как сообщила в феврале газета The New York Times, больше средств от них получают республиканцы. Отставание в этом плане демократов, как отмечается, связано с их более жестким подходом к вопросам регулирования ИИ.
По данным портала Transformer, отслеживающего расходы бигтехов на политические кампании, в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре 2026 г., комитеты, связанные с ИИ-проектами и ИИ-инициативами, к середине июля израсходовали $53,70 млн. Больше всего из этих средств – $31,4 млн (на четыре гонки) – потрачено в Нью-Йорке, на 2-м месте – Техас с $4,6 млн (на семь кампаний). При этом в Нью-Йорке проходит одна из самых активных кампаний с обсуждением регулирования ИИ. Согласно базе данных легислатуры штата, он находится на 1-м месте по количеству законопроектов, связанных с регулированием ИИ, – 389 документов. Одновременно с этим на общенациональном уровне в США пока нет ни одного закона, регулирующего эту сферу. Есть 12 исполнительных (президентских) указов, но они не имеют статуса полноценного закона, а нормы и предписания, упомянутые в них, оказывают минимальное влияние на местное законодательство.
Журналисты Axios отмечают, что подъем протехнологических групп интересов стал поводом для создания аналогичных комитетов, поддерживающих права рабочих, обеспокоенных влиянием современных технологий на рынок труда. В качестве примера они приводят деятельность комитета Guardrails Alliance (начал работу 18 июня), выступающего за регулирование ИИ-рынка с точки зрения стандартов безопасности и прав рабочих. Издание сообщило о наличии у комитета на счетах к концу II квартала почти $400 000. Подчеркивается, что в целом комитеты, поддерживающие развитие ИИ-сферы и сопутствующих технологий, обладают бо́льшими финансовыми ресурсами, чем их конкуренты, выступающие за регулирование.
ИИ‑лоббисты будут выступать заметной, хотя пока и не определяющей, силой, их влияние растет за счет значительных бюджетов и глубокой вовлеченности в формирование технологической повестки, при этом они действуют в связке с другими мощными группами – в первую очередь с оборонно‑промышленным комплексом, говорит эксперт Экспертного совета БРИКС – Россия Анна Сытник. Она объяснила, что приоритеты лоббистов складываются в пакетную повестку, где сочетаются стремление к дерегуляции внутри страны и жесткое сдерживание внешних конкурентов, с одной стороны, они добиваются гибких режимов, позволяющих быстрее выводить продукты на рынок. В частности, выступают против избыточных требований вроде обязательной маркировки всего ИИ‑контента или жестких правил работы с данными, а также лоббируют защиту интеллектуальной собственности и создание «песочниц» для тестирования технологий. Они также, подчеркивает Сытник, настаивают на усилении экспортного контроля, ограничении поставок в Китай передовых полупроводников и оборудования для производства чипов. Одновременно продвигают субсидии и гранты для американских компаний и исследовательских центров, чтобы закрепить технологическое лидерство. Эксперт также указала на присутствие ИИ в других сферах избирательной кампании: микротаргетинг, создание контента и анализ данных избирателей.
Основной запрос лоббистов – доступ к энергогенерации, защита «отечественного» производителя, подчеркивает старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Владимир Павлов. Он также отметил их попытки влиять на формирование новых практик госуправления в США.