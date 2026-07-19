Bloomberg: ИИ может стать причиной глубокого экономического кризиса

Bloomberg: ИИ может стать причиной глубокого экономического кризисаЕго главная угроза – не восстание машин, а падение поступлений от подоходного налога
Искусственный интеллект (ИИ) может ударить по экономике и привести к глубоким перестройкам. Об этом говорится в колонке обозревателя Дэвида Рамли, опубликованной агентством Bloomberg.
Как пишет автор, этот «апокалиптический» сценарий будет связан не с восстанием машин и появлением роботов-убийц, а с тем, что поступления в бюджет от подоходного налога резко сократятся. Развитие ИИ, по мнению автора материала, может привести к уничтожению офисных профессий, а это увеличит уровень безработицы в мире. Государство будет вынуждено нарастить расходы на выплату пособий, а также обучение и обеспечение правопорядка.
«Падение доходов, рост издержек и годы неопределенности могут привести к десятилетиям нестабильности, достаточных для того, чтобы привести к падению правительств», – полагает Рамли.
Самые уязвимые профессии – белые воротнички, приносящие значительную часть подоходного налога. По данным Anthropic, даже программирование, ранее считавшееся «защищенным от ИИ», теперь является наиболее «рискованной» профессией. Медианная зарплата в этой сфере почти вдвое выше средней по США. Экономист Вирджинского университета Ли Локвуд назвал проблему «огромной», отметив, что переобучение населения займет не три года, а десятилетия.
Предлагаемые решения проблемы включают повышение потребительских налогов, корпоративных ставок и введение налога на токены и вычислительные мощности искусственного интеллекта. Однако, чтобы заменить подоходный налог в США, потребуется налог с продаж на уровне около 33%, что с политической точки зрения крайне маловероятно.
Некоторые страны, такие как Сингапур и Швеция, уже адаптируются к новым условиям, продолжает Рамли. Сингапур накопил значительные резервы в размере 15,1 млрд сингапурских долларов (профицит бюджета на 2025/26 финансовый год) и субсидирует переобучение граждан. В Швеции акцент делается на бесплатные услуги, такие как образование и медицина, вместо денежных пособий, что поддерживает стимулы к труду.
15 июля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что распространение технологий искусственного интеллекта в повседневной жизни не должно вызывать опасений. По ее словам, в интеграции экономики в медицину или в повсеместном использовании ИИ «нет ничего страшного». Голикова отметила, что технологиями нужно уметь правильно пользоваться и управлять. Вице-премьер подчеркнула, что развитие технологий ИИ открывает дополнительные возможности для научной работы и подготовки студентов.