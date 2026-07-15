Голикова призвала осваивать технологии ИИ, а не бояться их

13 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило план реализации стратегии развития здравоохранения до 2030 г. Как сказала Голикова, главной целью стратегии является сохранение населения, укрепление здоровья граждан и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Одним из основных нововведений станет преобразование действующих центров здоровья в центры медицины долголетия. Предусматривается расширение профилактических мер. До 2030 г. также планируется модернизировать еще более 6000 учреждений первичного звена здравоохранения после ремонта 14 000 объектов в рамках первого этапа программы.