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Главная / Технологии /

Голикова призвала осваивать технологии ИИ, а не бояться их

Ведомости

Распространение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в повседневной жизни не должно вызывать опасений. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова во время посещения Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, передает ТАСС.

По ее словам, в интеграции экономики в медицину или в повсеместном использовании ИИ «нет ничего страшного». Голикова отметила, что технологиями нужно уметь правильно пользоваться и управлять.

Вице-премьер подчеркнула, что развитие технологий ИИ открывает дополнительные возможности для научной работы и подготовки студентов.

13 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило план реализации стратегии развития здравоохранения до 2030 г. Как сказала Голикова, главной целью стратегии является сохранение населения, укрепление здоровья граждан и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Одним из основных нововведений станет преобразование действующих центров здоровья в центры медицины долголетия. Предусматривается расширение профилактических мер. До 2030 г. также планируется модернизировать еще более 6000 учреждений первичного звена здравоохранения после ремонта 14 000 объектов в рамках первого этапа программы.

Среди других направлений стратегии – обеспечение технологической независимости российского здравоохранения, разработка новых лекарственных препаратов в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», цифровизация отрасли с использованием ИИ, развитие медицинской помощи в новых регионах, совершенствование охраны репродуктивного здоровья и организация производства препаратов крови.

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