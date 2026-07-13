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Кабмин утвердил план внедрения стратегии здравоохранения до 2030 года

Ведомости

Правительство утвердило план реализации стратегии развития здравоохранения до 2030 г. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, главной целью стратегии является сохранение населения, укрепление здоровья граждан и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Одним из основных нововведений станет преобразование действующих центров здоровья в центры медицины долголетия. Этот процесс начнется в 2026 г., который станет переходным периодом и уже учтен в программе государственных гарантий.

План также предусматривает расширение профилактических мер. Власти намерены внедрять принципы здорового и индивидуализированного питания, маркировать продукты информацией о содержании сахара, соли и трансжирных кислот, развивать спортивную инфраструктуру, а также интегрировать систему здравоохранения с культурой и искусством для сохранения когнитивного здоровья. По словам Голиковой, за первое полугодие 2026 г. профилактические осмотры и диспансеризацию уже прошли 52 млн человек.

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Общество

До 2030 г. также планируется модернизировать еще более 6000 учреждений первичного звена здравоохранения после ремонта 14 000 объектов в рамках первого этапа программы. В документ также включены меры по совершенствованию помощи пациентам с социально значимыми заболеваниями, развитию паллиативной помощи, охраны здоровья детей и пожилых людей, а также кадрового потенциала отрасли. Кроме того, предусматривается развитие транспортной инфраструктуры для повышения доступности медицинских организаций.

Как сообщила Голикова, высокотехнологичная медицинская помощь в 2025 г. была оказана в 1,7 млн случаев. Инновационные методы трансплантации уже включены в программу обязательного медицинского страхования, что расширяет их доступность для пациентов. Охват медицинской реабилитацией за прошлый год увеличился на 12%, а для участников спецоперации введены отдельные нормативы финансирования реабилитации, санаторно-курортного лечения и протезно-ортопедической помощи.

Среди других направлений стратегии – обеспечение технологической независимости российского здравоохранения, разработка новых лекарственных препаратов в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», цифровизация отрасли с использованием ИИ, развитие медицинской помощи в новых регионах, совершенствование охраны репродуктивного здоровья и организация производства препаратов крови.

9 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что Минздрав приступил к тестированию доставки лекарственных препаратов с использованием беспилотных летательных аппаратов. По словам Мурашко, пилотные проекты уже реализуются в шести регионах страны. Министр уточнил, что на данном этапе речь идет о транспортировке лекарственных препаратов между медицинскими организациями.

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