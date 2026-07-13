Кабмин утвердил план внедрения стратегии здравоохранения до 2030 года

До 2030 г. также планируется модернизировать еще более 6000 учреждений первичного звена здравоохранения после ремонта 14 000 объектов в рамках первого этапа программы. В документ также включены меры по совершенствованию помощи пациентам с социально значимыми заболеваниями, развитию паллиативной помощи, охраны здоровья детей и пожилых людей, а также кадрового потенциала отрасли. Кроме того, предусматривается развитие транспортной инфраструктуры для повышения доступности медицинских организаций.