Мурашко сообщил о запуске тестовой доставки лекарств беспилотниками

28 апреля президенту России Владимиру Путину во время его посещения Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Медико-хирургического центра им. Пирогова показали технику, которая применяется при оказании медицинской помощи. В частности, ему представили беспилотную авиационную систему «Аист», разработчиком которой является «Дрон солюшнс». Беспилотник используется для доставки лекарств, медицинских изделий, донорской крови и биологических материалов, в том числе в труднодоступные районы. Также он организовывает связь для оказания консультаций по вопросам оказания первой помощи и телемедицинских консультаций. Пилотные проекты с использованием подобных БАС запущены в пяти регионах: Нижегородской, Ленинградской области, Бурятии, ХМАО и на Алтае.