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Мурашко сообщил о запуске тестовой доставки лекарств беспилотниками

Ведомости

Минздрав приступил к тестированию доставки лекарственных препаратов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, пилотные проекты уже реализуются в шести регионах страны. Министр уточнил, что на данном этапе речь идет о транспортировке лекарственных препаратов между медицинскими организациями.

28 апреля президенту России Владимиру Путину во время его посещения Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Медико-хирургического центра им. Пирогова показали технику, которая применяется при оказании медицинской помощи. В частности, ему представили беспилотную авиационную систему «Аист», разработчиком которой является «Дрон солюшнс». Беспилотник используется для доставки лекарств, медицинских изделий, донорской крови и биологических материалов, в том числе в труднодоступные районы. Также он организовывает связь для оказания консультаций по вопросам оказания первой помощи и телемедицинских консультаций. Пилотные проекты с использованием подобных БАС запущены в пяти регионах: Нижегородской, Ленинградской области, Бурятии, ХМАО и на Алтае.

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Политика / Власть

Во время выступления на одной из сессий ПМЭФа Мурашко заявил, что Минздрав поддерживает продвижение стандартов отечественной медицины в другие страны. Среди перспективных направлений работы он упомянул развитие внутреннего медицинского туризма и экспорт отечественных телемедицинских технологий.

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