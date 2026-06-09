Мурашко сообщил о запуске тестовой доставки лекарств беспилотниками
Минздрав приступил к тестированию доставки лекарственных препаратов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По словам Мурашко, пилотные проекты уже реализуются в шести регионах страны. Министр уточнил, что на данном этапе речь идет о транспортировке лекарственных препаратов между медицинскими организациями.
28 апреля президенту России Владимиру Путину во время его посещения Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Медико-хирургического центра им. Пирогова показали технику, которая применяется при оказании медицинской помощи. В частности, ему представили беспилотную авиационную систему «Аист», разработчиком которой является «Дрон солюшнс». Беспилотник используется для доставки лекарств, медицинских изделий, донорской крови и биологических материалов, в том числе в труднодоступные районы. Также он организовывает связь для оказания консультаций по вопросам оказания первой помощи и телемедицинских консультаций. Пилотные проекты с использованием подобных БАС запущены в пяти регионах: Нижегородской, Ленинградской области, Бурятии, ХМАО и на Алтае.