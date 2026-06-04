Минздрав одобрил экспорт стандартов российской медицины

Минздрав одобрил экспорт стандартов российской медициныСейчас его развитие сдерживают сложности с проведением международных расчетов
Минздрав поддерживает продвижение стандартов отечественной медицины в другие страны. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил во время выступления на одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Среди перспективных направлений работы он упомянул развитие внутреннего медицинского туризма и экспорт отечественных телемедицинских технологий.
Спрос на такие услуги за рубежом «колоссальный», но их продвижение сдерживают несовершенные системы взаиморасчетов между странами, считает Мурашко. При этом внутри страны механизмы проведения телемедицинских консультаций по схеме врач-пациент уже отлажены, и подобные приемы становятся все более востребованными. Всего за 2025 г. в стране было проведено около 24 млн телемедицинских консультаций, уточнил министр. Это примерно на 8 млн приемов больше, чем годом ранее.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на той же сессии предложила рассмотреть возможность создания международных регламентов телемедицины. Она подчеркнула, что у России уже сложились доверительные отношения с некоторыми странами-партнерами. С ними можно было бы заключить межправительственные соглашения, считает Яровая.
При этом Россия налаживает двустороннее взаимодействие со странами СНГ, ШОС и ОДКБ в вопросах укрепления санитарной защиты и создания архитектуры предупреждения эпидемий, добавил замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. Отечественные технологии транслируются за границу, на их основе государства-партнеры могут выстраивать собственные суверенные системы биологической безопасности. В результате формируется «глобальный санитарный щит», в основе которого лежат российские решения, объяснил Смоленский.
Стоимость медицинских услуг для иностранных граждан в России на 30-70% ниже, чем в Европе и Израиле, подчеркнула ведущий эксперт «Актион Медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. Многие русские иммигранты, памятуя о низкой стоимости и высоком качестве стоматологического лечения в стране, специально приезжают на родину за этими услугами, рассказала она. Спросом пользуются также эндопротезирование и офтальмология. При этом страна не выстраивает особый медицинский бренд ни для собственных граждан, ни для иностранцев, считает Журавлева.
Эксперт отметила, что в последние годы Россия отошла от практики подтверждения качества продукции и услуг, в том числе медицинских, международными сертификатами, хотя для пациентов это имеет большое значение. Тем не менее при выходе на зарубежные рынки отечественное здравоохранение действительно может использовать свое преимущество – цифровизацию и телемедицинские консультации. Они могли бы поддержать медицинский бренд страны на международной арене и привлечь сюда пациентов, заключила Журавлева.
Российский рынок телемедицины уже развит достаточно, чтобы масштабироваться за пределы страны, согласился директор по цифровой трансформации медицинской компании «Сберздоровье» Александр Андраханов. Проблему языкового барьера, по его словам, решают ИИ-помощники, а вопрос продвижения отечественных услуг состоит скорее в возможности адаптации к локальному регулированию. Наиболее перспективными рынками Андраханов считает страны СНГ, Ближнего Востока и Африки – государства с запросом на цифровизацию и доступные медицинские технологии.