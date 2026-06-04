Минздрав одобрил экспорт стандартов российской медицины

Стоимость медицинских услуг для иностранных граждан в России на 30-70% ниже, чем в Европе и Израиле, подчеркнула ведущий эксперт «Актион Медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. Многие русские иммигранты, памятуя о низкой стоимости и высоком качестве стоматологического лечения в стране, специально приезжают на родину за этими услугами, рассказала она. Спросом пользуются также эндопротезирование и офтальмология. При этом страна не выстраивает особый медицинский бренд ни для собственных граждан, ни для иностранцев, считает Журавлева.