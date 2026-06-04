Более 30 студентов-медиков получили лидерские навыки на проекте МГУ и «Сколково»Программа по обучению лидерству продолжится в новом учебном году
Совместная образовательной программа «Лидеры будущего в здравоохранении» МГУ имени Ломоносова и МШУ «Сколково» признана успешной, участники получили навыки управленцев. Об этом сообщила директор Медицинского научно-образовательного института МГУ, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова» Минздрава Мария Воронцова в ходе ПМЭФ-2026. Программа нацелена на лучших студентов 6 курса факультета фундаментальной медицины МГУ по направлениям «лечебное дело» и «фармация».
Она рассказала, что программу запустили только в 2025 г., но уже сейчас обучение прошли три десятка медиков, желающих получить навыки управленца. Воронцова отметила, что не все дошли до конца, потому что требования были достаточно высокими, а программа – интенсивной. Однако те, кто справился с обучением, довольны результатом, добавила она.
Профессор бизнес-практики, директор Центра развития здравоохранения МШУ «Сколково» Марина Велданова указала, что программа дала студентам понять, насколько широкий профиль компетенций требуется для научной работы в сфере медицины. Она добавила, что для участия в программе студенты должны иметь высокий средний балл, а также написать мотивационное эссе и пройти собеседование.
«Мне кажется, результатами данной программы мы все довольны, есть куда развиваться, и мы однозначно будем продолжать эту программу. На следующий год намечены уже кое-какие кадры и KPI, которые нам предстоит выполнить», – рассказала Воронцова.
Ректор МШУ «Сколково» Александр Ким подчеркнул, что совместный с МГУ проект укрепляет кадровый потенциал российской системы здравоохранения. Он продолжит развиваться – на 2026 учебный год уже набрана группа лучших студентов-медиков. В этот раз дорога открыта и для учеников из других вузов, для молодых врачей и ученых.
В 2025 г. в рамках ПМЭФа факультет фундаментальной медицины МГУ и МШУ «Сколково» подписали меморандум о сотрудничестве и анонсировали запуск программы междисциплинарной профессиональной переподготовки в сфере управления в здравоохранении.