Более 30 студентов-медиков получили лидерские навыки на проекте МГУ и «Сколково»

Она рассказала, что программу запустили только в 2025 г., но уже сейчас обучение прошли три десятка медиков, желающих получить навыки управленца. Воронцова отметила, что не все дошли до конца, потому что требования были достаточно высокими, а программа – интенсивной. Однако те, кто справился с обучением, довольны результатом, добавила она.