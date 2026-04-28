Путин назвал уникальной российскую службу скорой помощи
Российская служба скорой помощи является уникальной по своей организации и принципам работы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия новых приемных отделений скорой помощи в регионах по видеосвязи.
«Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим в кратчайшие сроки, независимо от времени суток», – подчеркнул Путин.
Глава государства поблагодарил медиков за работу, отметив высокую нагрузку и ответственность профессии. Он отдельно выделил деятельность бригад скорой помощи и медицины катастроф в условиях спецоперации, при ликвидации последствий атак беспилотников, а также при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.
28 апреля, в День работника скорой медицинской помощи, президент посетил Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова и Федеральный центр медицины катастроф. Ему представили образцы техники, используемой при оказании медицинской помощи. Так, Путину показали реанимационный автомобиль компании «Акросс», бронированную машину скорой помощи на базе «Газели» производства ГК «Луидор», вертолет санитарной авиации «Ансат», мобильный лечебно-диагностический комплекс «Операционная», а также беспилотную авиационную систему «Аист», которая применяется для транспортировки медицинских грузов и организации телемедицинских консультаций.