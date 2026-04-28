Путин назвал уникальной российскую службу скорой помощи

28 апреля, в День работника скорой медицинской помощи, президент посетил Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова и Федеральный центр медицины катастроф. Ему представили образцы техники, используемой при оказании медицинской помощи. Так, Путину показали реанимационный автомобиль компании «Акросс», бронированную машину скорой помощи на базе «Газели» производства ГК «Луидор», вертолет санитарной авиации «Ансат», мобильный лечебно-диагностический комплекс «Операционная», а также беспилотную авиационную систему «Аист», которая применяется для транспортировки медицинских грузов и организации телемедицинских консультаций.