Как Владимир Путин посетил Центр медицины катастроф в Москве

Как Владимир Путин посетил Центр медицины катастроф в МосквеПрезиденту показали мобильную операционную, бронированную скорую и медицинский беспилотник
Владимир Путин в Москве 28 апреля, в День работника скорой медицинской помощи, посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) Медико-хирургического центра им. Пирогова, где ему показали технику, которая применяется при оказании медицинской помощи, и пообщался с врачами. Кроме того, президент по видеоконференцсвязи открыл новые приемные отделения скорой помощи в четырех регионах.
Путину показали автомобиль реанимации, который производится нижегородской компанией «Акросс», бронированный автомобиль скорой помощи на базе «Газели», которая производится ГК «Луидор» и используется в том числе Минздравом, Минобороны и МЧС. Также президенту представили вертолет санитарной авиации «Ансат», произведенный АО «Вертолеты России» ГК «Ростех».
Вертолет скорой помощи используется для «тяжелых» пациентов из Курской, Белгородской, Брянской областей. Бронированная же скорая помощь разработана для новых регионов, пояснял Осипов журналистам до этого: «К сожалению, ни для кого не секрет, что сегодня происходят и подрывы техники, и атаки беспилотных летательных объектов [на скорые помощи]. За два года 97 машин пострадали». В последние два месяца были пять атак на бронированные машины скорых, при этом ни один человек не пострадал, пояснил он.
Президент увидел и беспилотную авиационную систему «Аист», разработчиком которого является «Дрон солюшнс». Беспилотник используется для доставки лекарств, медицинских изделий, донорской крови и биологических материалов, в том числе в труднодоступные районы. Также он организовывает связь для оказания консультаций по вопросам оказания первой помощи и телемедицинских консультаций. Пилотные проекты с использованием подобных БАС запущены в пяти регионах: Нижегородской, Ленинградской области, Бурятии, ХМАО и на Алтае.
Также президент увидел мобильный лечебно-диагностический комплекс «Операционная» ФЦМК, который был разработан по инициативе Минздрава. Он позволяет оказывать хирургическую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, способен быстро перемещаться автомобильным, авиационным и железнодорожным транспортом. Так характеризует мобильную операционную Минздрав: «завершенный проект, готовый к работе в условиях современных вызовов». С декабря прошлого года операционная работала в ДНР. Кроме того, на выставке, организованной Минздравом, президент осмотрел аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, портативные рентгенодиагностические системы, кардиографы и многое другое.
Президенту также показали, как устроен ФЦМК. Директор центра Алексей Осипов рассказал Путину, что за пять лет на базе ФЦМК, по сути, сформировалась система по контролю и координации экстренной помощи. По его словам, работа центра представлена пятью блоками: центром управления в кризисных ситуациях, центром санитарной авиации и экстренной медпомощи, учебно-методической деятельностью, деятельностью выездных медицинских бригад и консультативных центров, работой полевых многопрофильных госпиталей за рубежом. Путину показали макет полевого госпиталя для оказания помощи при международных чрезвычайных ситуациях, который подготовлен для сертификации ВОЗ. Сейчас такие госпитали есть только в Китае, Израиле и Саудовской Аравии, сказал Осипов президенту: «Сертификация должна была быть в этом году, но пока перенеслась из-за событий на Ближнем Востоке».
Путин открыл по ВКС приемные отделения скорой помощи в Тамбове, Донецке, Екатеринбурге, Симферополе. В России сейчас 130 станций и более 1600 отделений скорой медицинской помощи, где работают более 160 000 человек, сформировано 12 000 выездных бригад, рассказал Путин в ходе ВКС. Он поблагодарил сотрудников скорой помощи за их работу.
«Сейчас в распоряжении службы скорой помощи свыше 20 000 автомобилей. Более 14 000 были поставлены в регионы за счет средств федерального бюджета в период с 2016 по 2023 г. Почти 57 млрд руб. за последние 10 лет были направлены на развитие санитарной авиации – это тысячи и тысячи вылетов, оперативно эвакуированных и доставленных в медицинские учреждения пациентов», – сказал Путин. По его словам, сейчас создаются модульные отделения экстренной медпомощи, такие модули могут использоваться как в экстренных случаях, так и для планового лечения больных. До 2030 г. должны быть созданы 99 модульных приемных отделений, на данный момент уже построены 12 отделений, а 28 отделений будут построены до конца года, добавил президент.
В модульных отделениях экстренной медицинской помощи пациентов распределяют не по профилю, а по тяжести состояния. Это позволяет сократить время до начала лечения, говорится в справке Минздрава. Пациентов распределяют на три потока: реанимационный, состояние средней тяжести и удовлетворительное состояние.