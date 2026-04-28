Как Владимир Путин посетил Центр медицины катастроф в Москве

«Сейчас в распоряжении службы скорой помощи свыше 20 000 автомобилей. Более 14 000 были поставлены в регионы за счет средств федерального бюджета в период с 2016 по 2023 г. Почти 57 млрд руб. за последние 10 лет были направлены на развитие санитарной авиации – это тысячи и тысячи вылетов, оперативно эвакуированных и доставленных в медицинские учреждения пациентов», – сказал Путин. По его словам, сейчас создаются модульные отделения экстренной медпомощи, такие модули могут использоваться как в экстренных случаях, так и для планового лечения больных. До 2030 г. должны быть созданы 99 модульных приемных отделений, на данный момент уже построены 12 отделений, а 28 отделений будут построены до конца года, добавил президент.