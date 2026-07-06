Инновационные медтехнологии сталкиваются с барьерами при внедрении в практику

По словам Поповой, механизм госпитального исключения в России начал работать с сентября 2023 г. и позволил сократить путь инноваций от разработки до использования в практике. Тем не менее сейчас разрешение на применение инновации можно получить только при наличии клинических данных – подробно описанных и доступных для оценки регуляторами результатов ее применения в медицинской практике. Они могут быть представлены в виде опубликованных материалов или структурированных отчетов по использованию схожих продуктов у пациентов в рамках клинических исследований (КИ), объяснила Попова «Ведомостям».