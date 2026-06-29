Импорт китайских инноваций назвали угрозой развитию российских фармтехнологий

Импорт китайских инноваций назвали угрозой развитию российских фармтехнологийОтечественным производителям покупка готовых решений кажется выгоднее собственных разработок
Закупки готовых фармацевтических молекул и методик их производства в Китае убьют технологическую базу России. С таким заявлением член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова (КПРФ) выступила на деловой дискуссии, организованной факультетом биоинженерии и биоинформатики МГУ совместно с Институтом развития фармацевтической и медицинской индустрии. Она отметила, что ряд отечественных производителей открыто призывают не тратить деньги на российские разработки и импортировать технологии из-за рубежа.
Вице-президент по корпоративным коммуникациям «Петровакс фарма» Кирилл Данишевский объяснил позицию фармкомпаний желанием обеспечить рентабельность производства и высоким риском вложений в инновации. При этом он подчеркнул, что закупки фармацевтических продуктов в Китае – общемировая практика. В 2025 г. фармкомпания GSK потратила на них $12 млрд, Pfizer и Novo Nordisk – по $5 млрд и $2 млрд соответственно, сказал Данишевский.
Декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Андрей Замятин добавил, что импорт технологий из КНР отечественным компаниям обходится относительно дешево. Китайцы могут искусственно занижать цены на собственные разработки для борьбы с потенциальными конкурентами внутри России, считает он. Впоследствии фармпроизводители сталкиваются с проблемой трансфера технологий – прописанные на бумаге методики оказывается трудно реализовать на российских предприятиях.
Замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева сообщила, что государство продолжает поддерживать разработку инноваций в России и планирует компенсировать компаниям до 2,5 млрд руб. затрат на третью фазу клинических исследований первых в классе препаратов. Это лекарства, воздействующие на принципиально новые мишени в организме. Приезжева также отметила, что в стране есть резервы для сокращения времени от регистрации препарата до его получения пациентом, и предложила ускорить процедуру включения инноваций в клинические рекомендации и программу госгарантий.
Разработка инновационного препарата – всегда долгосрочный и высокорисковый проект, поэтому господдержка особенно важна на ранних этапах разработки, отметила руководитель международного направления аналитической платформы «Фармзнание», генеральный директор YallaRx Елена Ватутина. Легко вложиться в препарат, который уже прошел все три фазы клинических исследований (КИ), – намного сложнее «дать право на жизнь» потенциальной молекуле, которая еще исследуется на животных, сказала она.
Создание препарата – это также соблюдение ряда формальных процедур, которые подтверждают эффективность гипотезы, позволяют получить регистрационное удостоверение, начать промышленное производство и, наконец, обеспечить продажи нового лекарства, уточнил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Разработчики чаще всего не обладают ни необходимыми компетенциями, ни финансовыми ресурсами, чтобы пройти все эти этапы, сказал он.
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При этом результат работы компаний, готовых инвестировать в продукт на ранних стадиях, упирается в возможности обеспечить рынок сбыта. В коммерческом секторе все зависит от маркетинга, а в дорогостоящей терапии серьезных заболеваний – от госфинансирования, объяснил Беспалов. Последнее, в свою очередь, определяется возможностью включения препарата в клинические рекомендации и стандарты. По словам эксперта, сегодня этот процесс непрозрачен и требует реформирования.
В результате купить готовую технологию нередко оказывается выгоднее, чем с нуля разработать аналогичную, заключил Беспалов. Китай сейчас – один из ключевых производителей инновационных препаратов, права на отдельные разработки местных ученых покупают и западные фармкомпании. При этом российская промышленность с иностранными разработчиками взаимодействует давно. В 2012 г. российская компания «Гепатера» заключила соглашение с немецкой MYR Pharmaceuticals в отношении препарата булевиртид (от хронического вирусного гепатита D), а в 2013 г. «Р-фарм» получил от бельгийской UCB права на олокизумаб (применяется для лечения ревматоидного артрита), напомнил Беспалов.
Долгосрочная конкурентоспособность российской фармотрасли невозможна без собственных исследований и оригинальных разработок, подчеркнула Ватутина. Например, экспорт отечественных продуктов может быть успешен только в случае их производства по полному циклу внутри страны, сказал Беспалов. Он уточнил, что никто на мировом рынке не станет закупать в России препарат, произведенный из китайского или индийского фармсырья в больших объемах, – это экономически нецелесообразно. При этом в стране «очень неплохо» развито направление вакцинопрофилактики, есть и успешные примеры поставок биотехнологических препаратов