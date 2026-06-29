Импорт китайских инноваций назвали угрозой развитию российских фармтехнологий

В результате купить готовую технологию нередко оказывается выгоднее, чем с нуля разработать аналогичную, заключил Беспалов. Китай сейчас – один из ключевых производителей инновационных препаратов, права на отдельные разработки местных ученых покупают и западные фармкомпании. При этом российская промышленность с иностранными разработчиками взаимодействует давно. В 2012 г. российская компания «Гепатера» заключила соглашение с немецкой MYR Pharmaceuticals в отношении препарата булевиртид (от хронического вирусного гепатита D), а в 2013 г. «Р-фарм» получил от бельгийской UCB права на олокизумаб (применяется для лечения ревматоидного артрита), напомнил Беспалов.