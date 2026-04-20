Минздрав: на рынок РФ выведут 500 новых лекарственных препаратов

Минздрав: на рынок РФ выведут 500 новых лекарственных препаратовДостижение же долгосрочных целей зависит от глубины локализации производства, говорят эксперты
Минздрав ожидает, что на российский рынок будет выведено свыше 1000 новых медицинских изделий и более 500 лекарственных препаратов, в том числе для локализации этапов производства. Об этом 17 апреля сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии ведомства. В его презентации эти цифры были в планах на 2026 г. В стране проведена работа по оптимизации процесса регистрации отечественной продукции, также отметил он.
По словам Мурашко, в каждом субъекте России должна быть выстроена прозрачная и эффективная система управления товарными запасами. Кроме того, нужно активнее внедрять в практику межрегиональные совместные закупки. Это новый инструмент, который позволяет объединять финансовые и логистические ресурсы в нескольких регионах, добиваясь значительной экономии бюджетных средств и увеличивая доступность продукции для населения, сказал министр.
Совершенствование правил выпуска лекарственных препаратов продолжится, сообщил Мурашко. По его словам, главная цель – сделать процесс получения лекарств максимально удобным и необременительным для пациента, сохранив при этом все необходимые уровни безопасности и контроль.
В 2025 г. зарегистрировано 25 международных непатентованных наименований отечественных лекарственных средств из перечня жизненно важных и необходимых (ЖНВЛП), ранее не производившихся в РФ, сообщила во время коллегии вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, из этого списка 21 препарат входит в дорожную карту по локализации производства лекарственных препаратов нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». До 2030 г. должно быть зарегистрировано 94 лекарственных препарата из перечня ЖНВЛП, производимых на территории России, и восемь новых радиофармпрепаратов, сообщила Голикова.
Кроме того, до 2030 г. ожидается увеличение производства отечественных медицинских изделий, также заявила Голикова. Их должно быть 3400, а за 2025 г. «путевку в жизнь» получили 992 медизделия, добавила она. Важно, чтобы разработки и зарегистрированные лекарственные препараты и медизделия были доступны во всех регионах страны, отметила вице-премьер.
В России к 2030 г. также планируется нарастить долю отечественного производства жизненно необходимых и важнейших препаратов до 90%. Доля отечественных медицинских изделий должна быть не менее 40%, а доля имплантируемых отечественных медизделий – 19,5%. Это следует из Стратегии развития здравоохранения России, утвержденной в декабре прошлого года. Об этих целевых показателях напомнил Мурашко на коллегии (следует из его презентации).
Генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк отметил, что производство некоторых инновационных препаратов из перечня ЖНВЛП пока локализовать невозможно. При этом он уточнил, что развертывание производств готовых форм лекарств на территории страны труда не составит – площадки для этого в России есть. Вопрос состоит в выпуске собственных субстанций, считает эксперт.
Ранее на состоянии рынка сказались спровоцированные санкциями изменения в логистике, функционировании платежных систем и банковских услуг, сказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Также, по его словам, ограничения повлияли на поставки производственного оборудования, которое теперь приходится закупать при помощи параллельного импорта.
Достижение заявленных показателей возможно только за счет последовательного развития внутрироссийского производства препаратов и привлечения на отечественный рынок иностранных производителей, добавил Беспалов. Он уточнил, что нередко локализацией в России называют лишь переупаковку препаратов – импортные блистеры на отечественных предприятиях фасуют в картонные коробки с русскоязычными надписями. При этом выпуск любого лекарства включает целую цепочку этапов, объяснил он.
Государство, по словам Беспалова, старается стимулировать развитие отечественной фармпромышленности. Российские препараты, например, являются приоритетными для госзакупок. При этом система поддержки локального производства должна расширяться, считает эксперт.
Поставленные на 2030 г. цели выглядят весьма амбициозно, хотя и соответствуют курсу на технологическую независимость, считает генеральный директор аналитической платформы «Фармзнание» Елена Ватутина. Их достижение будет зависеть не столько от темпов регистрации препаратов и изделий, сколько от глубины локализации и устойчивости производственных цепочек. Ключевой вопрос в том, сможет ли отрасль обеспечить стабильное качество, объемы и реальное присутствие продукции в системе здравоохранения, добавила эксперт.
Фармацевтическая отрасль работает «с длинным горизонтом»: вывод препарата на рынок может занимать десятилетие, поэтому часть результатов к 2030 г. – это эффект проектов, запущенных еще до 2020 г., пояснила Ватутина. По ее словам, сегодня локализация опирается на приоритет в госзакупках, меры промышленной поддержки и ужесточение критериев признания продукции отечественной. При этом в сегментах высокотехнологичных медизделий и имплантов, сервисной инфраструктуры и медоборудования на отрасль сохраняется санкционное давление. Риски в фарме по-прежнему связаны с субстанциями и специализированным сырьем, заключила Ватутина.