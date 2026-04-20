Минздрав: на рынок РФ выведут 500 новых лекарственных препаратов

Минздрав ожидает, что на российский рынок будет выведено свыше 1000 новых медицинских изделий и более 500 лекарственных препаратов, в том числе для локализации этапов производства. Об этом 17 апреля сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии ведомства. В его презентации эти цифры были в планах на 2026 г. В стране проведена работа по оптимизации процесса регистрации отечественной продукции, также отметил он.