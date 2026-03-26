Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Общество /

51 инновационное лекарство из США вряд ли попадет в систему здравоохранения РФ

В основном это онкопрепараты, но врачи не видят рисков отставания от мировых стандартов лечения
Анна Киселева
Виктория Ларченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

51 инновационный препарат, применяемый для терапии социально значимых заболеваний и одобренный в 2024–2025 гг. Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (Food and Drug Administration, FDA), с высокой вероятностью уже не попадет в российскую систему здравоохранения по официальным каналам. К такому выводу пришли исследователи Московского физико-технического института (МФТИ), проанализировав данные о статусах проведения регистрационных клинических исследований (КИ) в РФ по 63 одобренным FDA препаратам. Критерии определения выборки см. во врезе. Результаты представлены в обзоре «Инновационные лекарственные препараты для терапии социально значимых заболеваний, одобренные в США в 2024–2025 гг., но не вышедшие на рынок РФ» (есть у «Ведомостей»).

В анализируемой выборке из 63 препаратов почти треть приходится на средства для терапии онкологических заболеваний (20 шт.). «Отсутствие доступа к этим препаратам создает критический риск отставания российской онкологии от мировых стандартов терапии, особенно в сегменте лечения резистентных форм, устойчивых к препаратам предшествующих поколений», – делают вывод авторы обзора, среди которых заместитель заведующего кафедрой инновационной фармацевтики, медтехники и биотехнологий МФТИ Олег Корзинов и младший научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта в области живых систем Арина Кухани.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте