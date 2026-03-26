51 инновационное лекарство из США вряд ли попадет в систему здравоохранения РФ

51 инновационное лекарство из США вряд ли попадет в систему здравоохранения РФВ основном это онкопрепараты, но врачи не видят рисков отставания от мировых стандартов лечения
51 инновационный препарат, применяемый для терапии социально значимых заболеваний и одобренный в 2024–2025 гг. Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (Food and Drug Administration, FDA), с высокой вероятностью уже не попадет в российскую систему здравоохранения по официальным каналам. К такому выводу пришли исследователи Московского физико-технического института (МФТИ), проанализировав данные о статусах проведения регистрационных клинических исследований (КИ) в РФ по 63 одобренным FDA препаратам. Критерии определения выборки см. во врезе. Результаты представлены в обзоре «Инновационные лекарственные препараты для терапии социально значимых заболеваний, одобренные в США в 2024–2025 гг., но не вышедшие на рынок РФ» (есть у «Ведомостей»).
В анализируемой выборке из 63 препаратов почти треть приходится на средства для терапии онкологических заболеваний (20 шт.). «Отсутствие доступа к этим препаратам создает критический риск отставания российской онкологии от мировых стандартов терапии, особенно в сегменте лечения резистентных форм, устойчивых к препаратам предшествующих поколений», – делают вывод авторы обзора, среди которых заместитель заведующего кафедрой инновационной фармацевтики, медтехники и биотехнологий МФТИ Олег Корзинов и младший научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта в области живых систем Арина Кухани.