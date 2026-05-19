Доходы крупнейших разработчиков медицинского ИИ выросли более чем в 1,5 раза

Совокупные доходы 16 ведущих разработчиков медицинского ИИ в России по итогам 2025 г. составили 1,58 млрд руб., подсчитали «Ведомости» на основе анализа бухгалтерской отчетности компаний. Данный показатель, включающий в себя выручку, гранты, субсидии, привлеченные инвестиции и проч., за год увеличился на 58%.