Китайская модель Kimi K3 обрушила акции мировых ИИ-компаний
Котировки акций мировых компаний полупроводникового и ИИ-секторов значительно снизились 17 июля после презентации новой модели искусственного интеллекта (ИИ) Kimi K3 китайского стартапа Moonshot, пишет Bloomberg.
По данным агентства, инвесторы сравнили запуск новой модели с прошлогодним «моментом DeepSeek» и выразили опасения, что стремительное развитие китайских ИИ-разработок может снизить потребность в масштабных инвестициях американских компаний в вычислительную инфраструктуру и передовые чипы.
Moonshot заявила, что модель Kimi K3 сопоставима по возможностям с ведущими разработками OpenAI и Anthropic. Компания также утверждает, что ее ИИ превосходит некоторые конкурирующие модели по ряду тестов, включая задачи программирования.
На этом фоне азиатский индекс акций производителей полупроводников снизился более чем на 6%. Акции японской Kioxia подешевели сильнее остальных, фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 2%, бумаги SoftBank – одного из ключевых инвесторов OpenAI – потеряли около 9%. Акции китайских ИИ-компаний также оказались под давлением: бумаги Z.AI снизились на 28%, а MiniMax – на 16%.
Как отмечают аналитики, происходящее подтверждает, что Китай окончательно закрепился среди мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта, особенно с учетом эффективности затрат на разработку моделей. При этом давление на акции усиливают сразу несколько факторов: сомнения в окупаемости масштабных инвестиций в ИИ, высокие оценки стоимости технологических компаний и признаки усталости инвесторов от темы искусственного интеллекта.
Сама Moonshot сообщила, что Kimi K3 имеет 2,8 трлн параметров и контекстное окно объемом 1 млн токенов, что позволяет модели анализировать большие массивы информации. Один из пользователей модели, управляющий портфелем Gavekal Capital Леонид Миронов, назвал Kimi K3 лучшей китайской моделью из когда-либо выпущенных и отметил, что стоимость ее использования примерно вдвое ниже, чем у Claude Opus и GPT-5.5.
Вместе с тем аналитики подчеркивают, что высокие результаты модели в тестах еще не гарантируют коммерческого успеха. Управляющий портфелем Allspring Global Investments Гэри Тан считает, что прорыв Moonshot не означает завершения инвестиционного бума в сфере искусственного интеллекта, хотя инвесторы, вероятно, станут более избирательно оценивать перспективы отдельных компаний и сегментов отрасли.
9 июня OpenAI подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США конфиденциальную заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO). Компания поясняла, что решила самостоятельно раскрыть эту информацию, поскольку ожидала ее утечки. При этом конкретные сроки выхода на биржу пока не определены.