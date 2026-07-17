Китайская модель Kimi K3 обрушила акции мировых ИИ-компаний

На этом фоне азиатский индекс акций производителей полупроводников снизился более чем на 6%. Акции японской Kioxia подешевели сильнее остальных, фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 2%, бумаги SoftBank – одного из ключевых инвесторов OpenAI – потеряли около 9%. Акции китайских ИИ-компаний также оказались под давлением: бумаги Z.AI снизились на 28%, а MiniMax – на 16%.