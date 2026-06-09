OpenAI подала конфиденциальную заявку на проведение IPO
Американская OpenAI, разработавшая ChatGPT, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США конфиденциальную заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети X.
В OpenAI пояснили, что решили самостоятельно раскрыть эту информацию, поскольку ожидали ее утечки. При этом конкретные сроки выхода на биржу пока не определены. «Это займет какое-то время, потому что есть вещи, которые нам проще сделать в качестве частной компании», – говорится в сообщении.
20 мая о подготовке OpenAI к IPO сообщала The Wall Street Journal. По данным издания, в мае компания начала работу над необходимыми документами при участии банков Goldman Sachs и Morgan Stanley.
30 января WSJ писала, что OpenAI рассматривает возможность проведения IPO в IV квартале 2026 г. На тот момент издание связывало ускорение подготовки с усилением конкуренции со стороны Anthropic. Газета также отмечала, что 2026 г. может стать одним из наиболее активных периодов для рынка первичных размещений за последние годы.
4 июня о подаче конфиденциальной заявки на IPO объявила Anthropic, считающаяся одним из главных конкурентов OpenAI в сфере искусственного интеллекта. Компания отмечала, что сроки и параметры размещения будут зависеть от рыночной ситуации и других факторов.