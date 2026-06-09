OpenAI подала конфиденциальную заявку на проведение IPO

В OpenAI пояснили, что решили самостоятельно раскрыть эту информацию, поскольку ожидали ее утечки. При этом конкретные сроки выхода на биржу пока не определены. «Это займет какое-то время, потому что есть вещи, которые нам проще сделать в качестве частной компании», – говорится в сообщении.