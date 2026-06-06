Сечин предупредил о риске крупнейшего в мире «финансового пузыря»

Сечин обратил внимание, что ИИ и роботизации ожидают значительного роста производительности труда, но в 90% случаев за три последних года применение этих технологий никак не сказалось на этом показателе. По его словам, этот феномен был описан еще 40 лет назад лауреатом Нобелевской премии по экономике Робертом Солоу. Парадокс Солоу заключается в том, что в США в 1970-е и 1980-е гг. рост производительности труда замедлился на 2 п. п. до 1%, несмотря на увеличение вычислительных мощностей почти в 100 раз, напомнил глава «Роснефти».