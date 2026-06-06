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Сечин предупредил о риске крупнейшего в мире «финансового пузыря»

Ведомости

Рост мировых инвестиций в технологический сектор может привести к возникновению нового масштабного «финансового пузыря». Об этом заявил в ходе выступления на Энергетической панели Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Он отметил, что, по оценке McKinsey, совокупные капитальные затраты в секторе обработки данных к 2030 г. могут достичь $8 трлн. Только в 2026 г. четыре крупнейшие технологические компании направят около $700 млрд на развитие вычислительных мощностей, продолжил глава «Роснефти».

Фактически, компании, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), забирают значительную часть инвестиционных ресурсов в ущерб остальной части мировой экономики, подчеркнул Сечин. Доля капитальных затрат технологического сектора США в общих инвестициях уже достигла рекордных 35%, хотя еще 15 лет назад она измерялась несколькими процентами, обратил внимание он.

Доля десяти крупнейших американских технологических компаний на фондовом рынке страны за последние десять лет утроилась, превысив 40%, а после ожидаемого выхода на биржу компаний SpaceX, OpenAI и Anthropic этот показатель приблизится к 50%, отметил глава «Роснефти».

«Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории «пузыря» на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в XIX в.», – сказал он.

Основным генератором и бенефициаром надвигающегося кризиса Сечин назвал финансовый сектор западных стран, который ранее продвигал «зеленую» повестку. По его словам, американские BlackRock, Vanguard и State Street управляют триллионами долларов, вложенными по завышенным оценкам в сектор высоких технологий и военно-промышленный комплекс.

Глава «Роснефти» напомнил, что главный исполнительный директор BlackRock Лоренс Финк предложил использовать накопления пенсионных фондов и страховых компаний для покупки акций технологических гигантов, что привлечет в этот сектор дополнительные колоссальные ресурсы.

Сечин обратил внимание, что ИИ и роботизации ожидают значительного роста производительности труда, но в 90% случаев за три последних года применение этих технологий никак не сказалось на этом показателе. По его словам, этот феномен был описан еще 40 лет назад лауреатом Нобелевской премии по экономике Робертом Солоу. Парадокс Солоу заключается в том, что в США в 1970-е и 1980-е гг. рост производительности труда замедлился на 2 п. п. до 1%, несмотря на увеличение вычислительных мощностей почти в 100 раз, напомнил глава «Роснефти».

При этом усиливается связь технологических компаний с оборонным сектором США, добавил Сечин.

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