Anthropic раньше OpenAI подала заявку на IPO

Anthropic раньше OpenAI подала заявку на IPOБизнес-модель Anthropic перспективна, но пока не доказала устойчивость, говорят эксперты
Компания Anthropic, американский разработчик ИИ‑систем и создатель модели Claude, подала заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на первичное публичное размещение акций (IPO). Процедура проходит в конфиденциальном режиме, благодаря чему Anthropic может подготовиться к выходу на биржу, не раскрывая финансовые показатели заранее.
Согласно американскому законодательству, перед выходом на биржу компания обязана подготовить заявление (форма S‑1), в котором раскрывается информация о бизнесе, финансовых показателях, рисках и целях привлечения капитала. Данные из проспекта останутся закрытыми до тех пор, пока SEC не завершит проверку документов. Поэтому параметры размещения – в том числе количество акций и их цена – не обозначены. Само размещение будет зависеть от рыночных условий и других факторов, говорится в сообщении Anthropic.