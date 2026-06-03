Anthropic раньше OpenAI подала заявку на IPO

Согласно американскому законодательству, перед выходом на биржу компания обязана подготовить заявление (форма S‑1), в котором раскрывается информация о бизнесе, финансовых показателях, рисках и целях привлечения капитала. Данные из проспекта останутся закрытыми до тех пор, пока SEC не завершит проверку документов. Поэтому параметры размещения – в том числе количество акций и их цена – не обозначены. Само размещение будет зависеть от рыночных условий и других факторов, говорится в сообщении Anthropic.