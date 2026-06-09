Anthropic выпустила общедоступную ИИ-модель Claude Fable 5
Anthropic выпустила новую модель класса Mythos – Claude Fable 5, впервые предоставив публичный доступ к этой технологии, сообщила компания.
Разработчики отметили, что модель превосходит все предыдущие варианты по уровню возможностей. Она также показывает лучшие результаты в программировании, аналитической работе, обработке изображений, научных исследованиях и в других задачах.
Claude Fable 5 при этом получила дополнительные механизмы защиты. Как объяснили в компании, некоторые запросы, которые связаны с потенциально опасными темами, автоматически перенаправляются на менее мощную модель Claude Opus 4.8. Разработчики считают, что это позволяет избежать злоупотреблений, в том числе в области кибербезопасности.
Одновременно для группы специалистов по кибербезопасности и поставщиков инфраструктуры Anthropic представила Claude Mythos 5. Это похожая на Fable 5 модель, но с частично снятыми ограничениями.
3 июня Anthropic подала заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на первичное публичное размещение акций (IPO). Процедура проходит в конфиденциальном режиме, благодаря чему Anthropic может подготовиться к выходу на биржу, не раскрывая финансовые показатели заранее. Согласно американскому законодательству, перед выходом на биржу компания обязана подготовить заявление (форма S‑1), в котором раскрывается информация о бизнесе, финансовых показателях, рисках и целях привлечения капитала. Данные из проспекта останутся закрытыми до тех пор, пока SEC не завершит проверку документов.