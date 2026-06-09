Anthropic выпустила общедоступную ИИ-модель Claude Fable 5

3 июня Anthropic подала заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на первичное публичное размещение акций (IPO). Процедура проходит в конфиденциальном режиме, благодаря чему Anthropic может подготовиться к выходу на биржу, не раскрывая финансовые показатели заранее. Согласно американскому законодательству, перед выходом на биржу компания обязана подготовить заявление (форма S‑1), в котором раскрывается информация о бизнесе, финансовых показателях, рисках и целях привлечения капитала. Данные из проспекта останутся закрытыми до тех пор, пока SEC не завершит проверку документов.