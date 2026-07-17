В Совбезе предложили использовать ИИ для выявления угроз безопасности России
В Совете безопасности России обсудили применение ИИ-технологий при прогнозировании рисков и угроз в сфере национальной безопасности. Об этом «Ведомостям» сообщили в аппарате совета.
Вопросы улучшения механизмов выявления угроз обсудил комитет по проблемам стратегического планирования научно-экспертного совета.
«Внедрение в системы поддержки принятия решений современных аналитических технологий и технологий искусственного интеллекта позволит активнее применять риск-ориентированный подход в сфере стратегического планирования», – говорится в сообщении.
Госструктуры постепенно тестируют и внедряют ИИ-решения для выявления различных рисков безопасности. «Ведомости» писали в июле, что МВД тестирует ИИ для выявления дипфейков. Как рассказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, с начала 2025 г. число дипфейков в России выросло в 26 раз, а средний ущерб от одной такой мошеннической атаки достигает 16 млн руб. При этом создание дипфейка обходится злоумышленникам всего примерно в 50 руб.