В Совбезе предложили использовать ИИ для выявления угроз безопасности России

Госструктуры постепенно тестируют и внедряют ИИ-решения для выявления различных рисков безопасности. «Ведомости» писали в июле, что МВД тестирует ИИ для выявления дипфейков. Как рассказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, с начала 2025 г. число дипфейков в России выросло в 26 раз, а средний ущерб от одной такой мошеннической атаки достигает 16 млн руб. При этом создание дипфейка обходится злоумышленникам всего примерно в 50 руб.