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В Совбезе предложили использовать ИИ для выявления угроз безопасности России

Ведомости

В Совете безопасности России обсудили применение ИИ-технологий при прогнозировании рисков и угроз в сфере национальной безопасности. Об этом «Ведомостям» сообщили в аппарате совета.

Вопросы улучшения механизмов выявления угроз обсудил комитет по проблемам стратегического планирования научно-экспертного совета.

«Внедрение в системы поддержки принятия решений современных аналитических технологий и технологий искусственного интеллекта позволит активнее применять риск-ориентированный подход в сфере стратегического планирования», – говорится в сообщении.

Госструктуры постепенно тестируют и внедряют ИИ-решения для выявления различных рисков безопасности. «Ведомости» писали в июле, что МВД тестирует ИИ для выявления дипфейков. Как рассказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, с начала 2025 г. число дипфейков в России выросло в 26 раз, а средний ущерб от одной такой мошеннической атаки достигает 16 млн руб. При этом создание дипфейка обходится злоумышленникам всего примерно в 50 руб.

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