Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента в Бразилии
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луису Инасиу Луле да Силве по случаю его переизбрания на пост президента Бразилии. Текст обращения опубликован на официальном сайте Кремля.
Путин отметил, что итоги голосования подтвердили признание гражданами лидерских качеств Лулы да Силвы и поддержку его курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, защиту ее суверенитета и национальных интересов на международной арене.
«Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между Бразилией и Россией», – говорится в телеграмме. Российский лидер выразил готовность продолжить сотрудничество с Бразилией, в том числе в рамках ООН, БРИКС и «группы двадцати». Путин также поздравил бразильского коллегу с предстоящим днем рождения и пожелал ему успехов в государственной деятельности.
26 октября Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов, получив 51,79% голосов после обработки 100% протоколов. Его соперник Флавиу Болсонару набрал 48,21%. Всего за действующего президента проголосовали 64,26 млн человек.
В тот же день Болсонару заявил о намерении добиваться аннулирования результатов выборов. Он выразил несогласие с решением продлить голосование на некоторых участках на два часа.