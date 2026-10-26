Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента в Бразилии

«Трудно переоценить ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между Бразилией и Россией», – говорится в телеграмме. Российский лидер выразил готовность продолжить сотрудничество с Бразилией, в том числе в рамках ООН, БРИКС и «группы двадцати». Путин также поздравил бразильского коллегу с предстоящим днем рождения и пожелал ему успехов в государственной деятельности.