Болсонару хочет отмены итогов выборов в Бразилии

Во втором туре президентских выборов в Бразилии после обработки 100% протоколов Лула да Силва набрал 51,79% голосов. Кандидата от Партии трудящихся поддержали 64,26 млн избирателей. Болсонару получил 48,21%, или около 59,83 млн голосов. Общее число действительных бюллетеней составило 124,08 млн. Явка достигла 80,78%. В голосовании приняли участие более 128,2 млн человек из 158,75 млн зарегистрированных избирателей. При этом 2,72 млн бюллетеней признали недействительными, еще 1,43 млн оказались пустыми.