Болсонару хочет отмены итогов выборов в Бразилии
Кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару, сын экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, не признает результаты выборов и намерен добиваться их аннулирования с помощью юридической команды. Об этом политик заявил на встрече со своими сторонниками, передает Reuters.
Он также выразил несогласие с решением продлить время голосования. По словам кандидата, эту меру поддержали «друзья» Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Верховном федеральном суде.
25 октября, незадолго до завершения голосования, судья Верховного суда Бразилии продлил работу избирательных участков на два часа. Позднее уточнялось, что дополнительное время предоставили только тем участкам, где еще не были собраны данные о голосовании.
Во втором туре президентских выборов в Бразилии после обработки 100% протоколов Лула да Силва набрал 51,79% голосов. Кандидата от Партии трудящихся поддержали 64,26 млн избирателей. Болсонару получил 48,21%, или около 59,83 млн голосов. Общее число действительных бюллетеней составило 124,08 млн. Явка достигла 80,78%. В голосовании приняли участие более 128,2 млн человек из 158,75 млн зарегистрированных избирателей. При этом 2,72 млн бюллетеней признали недействительными, еще 1,43 млн оказались пустыми.
В первом туре Болсонару опередил Лулу да Силву. Болсонару набрал 47,03% голосов (56,1 млн), а да Силва – 45,16% (53,9 млн).
Всеобщие выборы в Бразилии начались 4 октября, на которых граждане страны избирают вице-президента, губернаторов, а также членов национального конгресса и местных парламентов. Участие в выборах приняли 13 кандидатов.