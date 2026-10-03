Президент, сын президента и психиатр: кто борется за пост главы Бразилии

В 2016 г. в отношении политика возбудили уголовное дело в рамках национальной операции против коррупции и отмывания денег Lava Jato. В 2017 г. его приговорили к 12 годам и 1 месяцу заключения. Во время рассмотрения апелляции он вышел на свободу, в совокупности проведя под стражей 580 дней. «Если и есть что-то, чем я горжусь, так это тем, что [в руководстве страны] нет ни одной живой души честнее меня. Ни в полиции, ни в прокуратуре, ни в Католической церкви, ни в Евангелической церкви. Возможно, есть такие же, но я в этом сомневаюсь», – говорил Лула во время дачи показаний. В 2021 г. Верховный федеральный суд Бразилии отменил приговор, восстановив его политические права.