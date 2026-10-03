Президент, сын президента и психиатр: кто борется за пост главы Бразилии

Президент, сын президента и психиатр: кто борется за пост главы БразилииВ случае победы да Силвы страна отдалится от США, а при выигрыше Болсонару – от БРИКС
- Как проходят выборы в Бразилии
- Кто претендует на высший пост
- Лула да Силва: президент без диплома
- Флавиу Болсонару: сын осужденного президента
- Аугусту Кури: психиатр и самый читаемый автор
- Опросы общественного мнения
4 октября в Бразилии пройдут всеобщие выборы, на которых граждане страны изберут вице-президента, губернаторов, а также членов Национального конгресса и местных парламентов. Однако главной интригой кампании остается борьба за президентский пост между 80-летним действующим главой государства Луисом да Силвой и сенатором Флавиу Болсонару – старшим сыном предыдущего руководителя страны, находящегося сейчас под стражей.
Штрафы за неявку и бонусы за опыт: как проходят выборы
В Бразилии в соответствии с Конституцией 1988 г. главой исполнительной власти является президент. Он избирается на четырехлетний период одновременно с вице-президентом и может быть переизбран только один раз подряд. При этом общее количество сроков ничем не ограничено.
Кандидатом в президенты может стать гражданин Бразилии не моложе 35 лет, выдвинутый политической партией. Выборы проходят по мажоритарной системе (т.е. побеждает большинство), при которой вся территория страны представляет собой единый избирательный округ.
Голосование в Бразилии является не только всеобщим, но и обязательным для всего грамотного населения в возрасте от 18 до 70 лет. Те, кто не явился на выборы, должны либо обосновать свое отсутствие, либо уплатить штраф. Если гражданин пропустит три волеизъявления подряд, не предоставив властям объяснений и не оплатив штрафы, его могут исключить из избирательных реестров.
Само голосование является цифровым. На избирательном участке стоят специальные терминалы, не подключенные к сети (Urna Eletrônica). Во время голосования избиратель вводит номер партии, от которой выдвинут кандидат, после чего подтверждает отобразившийся на экране выбор. В конце дня система подводит общие результаты и передает протокол с его итогами в вышестоящие избирательные органы.
Первый тур выборов по традиции проходит в первое воскресенье октября – за год до окончания срока действующего президента Бразилии. В 2026 г. голосование назначено на 4 октября. Если ни один из кандидатов не получит более 50% поддержки, будет назначен второй тур, куда пройдут лишь два лидера гонки.
Второй тур традиционно проводится в последнее воскресенье октября – на этот раз это 25-е число. В случае равного результата во втором этапе преимущество получит кандидат, который старше по возрасту.
После завершения избирательного процесса президент и вице-президент вступят в должность на заседании Национального конгресса Бразилии.
Кто претендует на высший пост
Лула да Силва: президент без диплома
Кандидат от левоцентристской «Партии трудящихся» Лула да Силва баллотируется на четвертый срок. Он считается сторонником БРИКС и рьяным критиком Соединенных Штатов.
«Мы не можем допустить, чтобы кто-то [вроде США] считал, что владеет миром и <...> рассуждал о захвате Гренландии, Панамского канала, Кубы и Венесуэлы… Нашей планете нужен мир, а не война», – говорит он.
Нынешний президент не имеет высшего образования, неоднократно попадал под арест и прошел через семь избирательных кампаний главы Бразилии.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва родился в городе Каэтес на северо-востоке Бразилии 27 октября 1945 г. Он стал седьмым из восьми детей и называл себя «сыном неграмотных отца и матери». Силва получил только начальное школьное образование и в возрасте 14 лет устроился на металлообрабатывающее предприятие в Сан-Паулу, где прямо на производстве прошел профессиональную подготовку и получил квалификацию токаря-механика.
Политическая карьера Лулы началась в профсоюзном движении. В 1968 г. он вступил в объединение металлургов Сан-Бернарду-ду-Кампу и Диадемы, а в 1975-м встал во главе профсоюза, который представлял интересы около 100 000 рабочих. В период военной диктатуры (1964–1985) организовывал крупные забастовки и неоднократно попадал под арест. Тогда же за ним закрепилось прозвище Лула.
В 1980 г. при участии Силвы была создана выдвинувшая его сейчас левоцентристская «Партия трудящихся», в 1983-м он стал одним из основателей Единого профцентра трудящихся Бразилии. В 1986–1990 гг. представлял Сан-Паулу в Национальном конгрессе и лично участвовал в подготовке проекта Конституции 1988 г.
После трех неудачных кампаний (1989, 1994, 1998) Силва впервые победил на президентских выборах 2002 г., набрав во втором туре около 61% голосов. И 1 января 2003 г. вступил в должность, став первым президентом страны из рабочего движения.
«Если и был в Бразилии кто-то, кто сомневался, что токарь-механик, пришедший с завода, сможет добраться до президентского кресла, то 2002-й это исправил. И я, которого много раз критиковали за отсутствие диплома, теперь получаю свой первый диплом – президента», – сказал он после сенсационной победы.
Первые два срока (2003–2010) Лулы пришлись на период подъема Бразилии: среднегодовой рост экономики составлял около 3,8%, снижались показатели инфляции, безработицы, бедности и неравенства. В итоге ключевым направлением его политики стали социальные программы – Bolsa Família (в переводе – «Семейный кошелек»), Fome Zero («Нулевой голод»), а также инициативы по борьбе с детской смертностью и принудительным трудом.
В 2006 г. также появилось объединение БРИК (позднее – БРИКС), в котором Бразилия стала одной из стран-основательниц наравне с Россией, Индией и Китаем. «Я хочу усилить стратегическое партнерство [с Москвой] в таких областях, как оборона, энергетика, сельское хозяйство и животноводство, культура, туризм и в других сферах», – говорил Лула в интервью «Российской газете» в декабре 2006 г.
В итоге Бразилия укрепила позиции на мировой арене, и к концу второго срока рейтинг одобрения Лулы достиг 87%.
В 2016 г. в отношении политика возбудили уголовное дело в рамках национальной операции против коррупции и отмывания денег Lava Jato. В 2017 г. его приговорили к 12 годам и 1 месяцу заключения. Во время рассмотрения апелляции он вышел на свободу, в совокупности проведя под стражей 580 дней. «Если и есть что-то, чем я горжусь, так это тем, что [в руководстве страны] нет ни одной живой души честнее меня. Ни в полиции, ни в прокуратуре, ни в Католической церкви, ни в Евангелической церкви. Возможно, есть такие же, но я в этом сомневаюсь», – говорил Лула во время дачи показаний. В 2021 г. Верховный федеральный суд Бразилии отменил приговор, восстановив его политические права.
В 2023 г. Лула стал президентом страны в третий раз, получив во втором туре 50,9% голосов и обойдя тогдашнего лидера Жаира Болсонару. Во время предвыборной кампании новый-старый президент говорил, что «внешняя политика Бразилии выстроена таким образом, чтобы прежде всего поддерживать интересы развивающихся стран и снижать зависимость от США и ЕС», в том числе посредством БРИКС.
Флавиу Болсонару: сын осужденного президента
Главный оппонент Лулы – сенатор Флавиу Болсонару, выдвинутый на выборы правой «Либеральной партией». Он взял курс на сближение с Западом и пообещал избирателям «вернуть первую и самую главную из всех суверенных ценностей – суверенитет общественной безопасности: возможность ходить по улице и возвращаться в свой дом без страха».
Нынешний сенатор от Рио-де-Жанейро занимается политикой с 21 года, а в случае избрания станет потомственным президентом.
Флавиу Нантес Болсонару родился 30 апреля 1981 г. в Резенди (штат Рио-де-Жанейро) и стал первенцем Жаира Болсонару (тогда еще военного, но позже 38-го президента страны). В отличие от Лулы Флавиу Нантес прекрасно образован: он окончил юридический факультет старейшего частного вуза в Латинской Америке – Университета Кандиду Мендес, прошел профильное переобучение по направлению «госполитика» в Институте фундаментальных исследований Рио-де-Жанейро и получил степень магистра делового администрирования (MBA) в престижнейшем Фонде Жетулиу Варгаса (FGV).
В 2002 г. Болсонару впервые был избран депутатом заксобрания Рио-де-Жанейро. Затем молодой человек переизбирался в местный парламент в 2006, 2010 и 2014 гг.
В 2016 г. Болсонару-младший баллотировался на пост мэра Рио-де-Жанейро, но не смог пройти во второй тур. Зато в 2018 г. на волне кампании своего отца он был избран сенатором от Рио-де-Жанейро, получив около 4 млн голосов (31,36%), а в феврале 2019 г. стал третьим секретарем руководящего совета Федерального сената Бразилии.
Как и отец, Болсонару-младший отметился противоречивыми заявлениями. В апреле 2011 г. он выступил с оправданиями военной диктатуры, заявив, что «тогда была безопасность, качественное здравоохранение и образование, было уважение», и назвал этот период «переходом к демократии». Также политик поддерживает смертную казнь и снижение возраста уголовной ответственности.
В 2021 г. отец и сын Болсонару вместе вступили в «Либеральную партию». Но в сентябре 2025 г. 38-го президента Бразилии Жаира Болсонару приговорили к 27 годам лишения свободы по обвинению в попытке организовать госпереворот. В декабре того же года при поддержке отца Флавиу объявил о выдвижении на выборы главы Бразилии в 2026 г.
«Прошу Бога дать мне возможность подняться по пандусу дворца Планалту вместе с экс-президентом Жаиром Мессиасом Болсонару, чтобы он мог надеть президентскую ленту мне на грудь», – сказал он на старте предвыборной кампании.
Болсонару-младший наследует не только имя и связи отца, но и его линию во внешней и внутренней политике Бразилии. Например, он поддерживает курс на сближение с США и Дональдом Трампом, а также с прозападными президентами Аргентины и Колумбии Хавьером Милеем и Абелардо де ла Эсприэльей (они публично поддержали выдвижение Болсонару-младшего). Сам политик заявлял, что в случае его победы страна присоединится к «Щиту Америк» («Shield of the Americas»).
«Бразилия обладает огромными запасами редкоземельных металлов... Мы – решение для США, чтобы сломать монополию Китая», – заявляет Болсонару-младший.
Говоря о России, политик пообещал, что «Бразилия сохранит позицию нейтралитета в отношении войны между Россией и Украиной». При этом, как ранее и анонсировал его отец, страна может покинуть БРИКС.
«Мы определенно должны переосмыслить то подчинение [БРИКС], в котором мы находимся сегодня... Мы больше не должны подчиняться этим вымышленным международным организациям, в которых, если копнуть глубже, всегда есть кто-то главный, преследующий свои собственные интересы», – полагает Болсонару-младший.
В отличие от Лулы он выступает против «левой повестки», критикует институты, которые, по его мнению, ограничивают сильную исполнительную власть, и считается ястребом в сфере безопасности.
Аугусту Кури: психиатр и самый читаемый автор
Третий кандидат Аугусту Кури выдвинут от партии «Вперед». Он сделал себе имя на литературе по саморазвитию и самопомощи и называет политиков «наемными работниками общества <...>, чья успешная работа – обязанность, а не повод для восхваления». «Политик, который не считает себя слугой общества, а использует его в личных целях, недостоин занимаемой должности», – писал он в книге «O Colecionador de Lágrimas».
Кандидат планирует протестировать методы «селф-хелп» в масштабе страны, но многими оппонентами воспринимается как популист.
Аугусту Жоржи Кури родился 2 октября 1958 г. в Колине (штат Сан-Паулу) в семье юриста и домохозяйки. Он получил среднее образование на родине и затем изучал медицину в Медицинской школе Сан-Жозе-ду-Риу-Прету. Первую известность получил как психиатр, опубликовав в конце 1990-х после множества отказов издателей книгу «Многофокусный интеллект».
К 2017 г. его тиражи превысили 30 млн экземпляров, а Forbes назвал его самым продаваемым автором Бразилии этого столетия. При этом критики из рядов профессионального сообщества не раз отмечали, что теория многофокусного интеллекта Кури и его техника D.C.D. («Сомневайся, критикуй и определяй») не имеют достаточных научных подтверждений и воспроизводимой методологии.
В политике Кури дебютировал, вступив в Партию зеленых в 2009 г. Но ни разу не баллотировался от нее ни на местные, ни федеральные выборы. В 2026 г. он стал членом партии «Вперед», которая в апреле объявила о его выдвижении на пост президента Бразилии.
«Разочарован политической ситуацией... В стране не две лодки, а всего одна, и если она пойдет ко дну, мы все утонем», – говорил Кури на старте кампании.
Кандидат сочетает консервативные политические позиции с необычными инициативами в области образования и здравоохранения.
«Мой разум – капиталистический, но мое сердце – социальное», – поясняет Кури.
Он выступает против геополитической поляризации и за гармоничные отношения с Россией, США и Китаем. В случае победы Кури планирует выступить посредником между Москвой и Киевом и использовать во время переговоров свой опыт в качестве специалиста по управлению эмоциями.
Раскол по возрастам и территориям: опросы общественного мнения
По данным международной исследовательской компании AtlasIntel за период с ноября 2025 по сентябрь 2026 г., пока что лидером гонки считался Лула. Показатели его популярности достигли пика в 48,8% в январе 2026-го, но к февралю резко сократились до 45,0% и затем продолжили снижаться. В августе-сентябре 2026 г. его рейтинг балансировал на отметке в 43–43,4%.
Болсонару, напротив, стремительно наращивает популярность среди избирателей, стартовав с довольно низкого показателя в 23,1% в ноябре 2025 г. К марту 2026-го рейтинг династийного политика составил 40,1%, а к сентябрю – 43,4%.
Третий кандидат, Аугусту Кури, который присоединился к предвыборной гонке последним, стартовал в августе со скромным показателем 7,8%. Но растерял и его, зафиксировав осенью рейтинг на отметках 2–4,5%.
Президент Лула пользуется большей популярностью у женщин (59%), а Болсонару – у мужчин (56%). Заметна и возрастная корреляция: молодое поколение предположительно отдаст голоса за Болсонару, а люди в возрасте – за Лулу.
По традиции политические предпочтения в Бразилии сильно разнятся в зависимости от региона. Нынешний президент в основном востребован на севере страны, где сильны левые идеи, а его оппонент Болсонару – на юге, где чаще побеждают правые и консерваторы.
Согласно опросам Vox Brasil от 29 сентября, президент Лула да Силва может получить в первом туре 41,1% голосов, а сенатор Флавиу Болсонару – 37,8%. Если эти прогнозы оправдаются, состоится второй тур, где шансы кандидатов оцениваются практически равными.