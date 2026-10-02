Чего ждать от выборов президента Бразилии и чем это важно России

Чего ждать от выборов президента Бразилии и чем это важно РоссииПоражение Лулы да Силвы поставит под угрозу БРИКС
По итогам президентских выборов, которые пройдут 4 октября, Бразилия либо застрянет на «заднем дворе» США, либо погрузится в глубокий кризис из-за действующих властей. Такой вывод можно сделать из заявлений кандидатов в президенты нынешнего президента Лулы да Силвы (первый срок: 2003–2011) и сына экс-главы государства Жаира Болсонару (2019–2022), сенатора от штата Рио-де-Жанейро Флавио Болсонару соответственно.
«Наш народ заслуживает уважения и имеет право решать свое собственное будущее с высоко поднятой головой и в открытом диалоге со всем миром», – написал Лула на своей официальной странице в Х (экс-Twitter) в ночь на 1 октября. А вот его оппонент за несколько часов до этого решил не церемониться и прямо заявил в той же соцсети: «Лула не обладает качествами, чтобы быть президентом Республики».
Страсти накаляются на фоне отсутствия очевидного лидера гонки за президентское кресло. По результатам пяти агрегаторов опросов к концу сентября отрыв Лулы от Болсонару-младшего в 2,9% – статистическая погрешность. В большинстве опросов с января 2026 г. Лула выигрывал с небольшим перевесом: в 109 из 121. Но исторически бразильские опросы часто не совпадают с результатами выборов. Предиктивная платформа Polymarket (там ставят на исход политических событий) дает 61,5% Болсонару и 38% Луле. По двум последним опросам Quaest и Datafolha, политикой Лулы довольны 46 и 47%. Предполагается, что он может с легкостью лидировать в первом туре. Но во втором уже Болсонару может усилиться голосами выбывших кандидатов. Второй тур назначен на 25 октября.
Одна из главных претензий к Луле и его правительству – преступность и признаки экономического спада. Согласно Trading Economics, инфляция в Бразилии – 4,22% при таргете бразильского ЦБ в 3%. Болсонару предлагает программу, схожую с отцовской и президента США Дональда Трампа: минимизация бюрократии, сокращение «ненужных» расходов, дерегуляция экономики и реструктуризация соцпрограмм. Противники Болсонару утверждают, что под этим скрывается попытка массового сокращения финансирования, поэтому Болсонару-старшего называли «Трампом из тропиков».
На внешнем направлении Флавио Болсонару предлагает укрепление отношений с США, где президент – один из наиболее активных сторонников этой семьи. В конце мая Болсонару-младший посетил Вашингтон, где встретился с ним. Трамп в Truth Social назвал бразильского политика «умным молодым человеком», который любит свою страну.
Трамп также ранее требовал от бразильских властей освобождения из-под стражи осужденного Жаира Болсонару. И из-за отказа Трамп неоднократно угрожал Бразилии повышенными пошлинами С сентября 2025 г. Жаир Болсонару отбывает 27-летний срок за попытку госпереворота и насильственного удержания власти после проигрыша на выборах в 2022 г. В ноябре 2025 г. ему отказали в домашнем аресте за попытку порчи электронного браслета слежения и перевели в изолятор.
Лула настаивает на продолжении нынешнего внутри- и внешнеполитического курса. В первом случае это ориентация на построение социального государства и поддержка ущемленных слоев. Противники Лулы в стане Болсонару утверждают, что этим он прикрывает коррупцию и разоряет экономику. Во втором – диверсификация внешней политики с развитием отношений со всеми крупными игроками– и США, и Россией, и Китаем. Конкретно с Трампом у Лулы не сложились отношения.
Президентские выборы в Бразилии проводятся в два тура, если в первом ни один из кандидатов не набирает больше половины голосов (50% плюс 1 голос). Одновременно в стране пройдут и парламентские выборы. Партия трудящихся (PT) Лулы также незначительно отстает от Либеральной партии (PL) Болсонару.
Опросы демонстрируют поляризацию, заметил директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ, чрезвычайный и полномочный посол в Аргентине в 1993–1996 гг. Ян Бурляй. Это показывает усталость избирателя от нынешних политиков, несмотря на их успехи в укреплении политической и экономической самостоятельности страны и роста благосостояния беднейших слоев, добавил эксперт. Второй тур неизбежен, но наибольшие шансы пока у Лулы, при котором страна укрепляет партнерство с Россией в рамках БРИКС, а вот победа Болсонару переведет внимание руководства внутрь, говорит Бурляй. Но она потенциально может запустить репрессии против Лулы и его сторонников, грозя крупными беспорядками после выборов, предупредил эксперт.
При такой поляризации итоги голосования вызовут недовольство у большого количества избирателей, но не беспорядки – благодаря развитости демократических институтов страны, не согласен директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. Он тоже не исключил и второго тура. Болсонару потенциально имеет резерв сторонников других правых кандидатов, а у Лулы есть пространство для взаимодействия с различными сегментами бразильской политики, отметил политолог. Но победа каждого зависит от неопределившихся избирателей, их в стране от 5 до 20%, поясняет Бурляй.
По словам Розенталя, приоритеты Лулы и Болсонару во внешней политике Бразилии отличаются, но им придется учитывать национальные интересы, где Китай крайне важный торговый партнер. И если Лула рассматривает БРИКС инструментом глобального позиционирования, то Болсонару, несмотря на ориентированность на США, тоже признает ее важной площадкой для решения конкретных хозяйственных проблем, полагает аналитик.