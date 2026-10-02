Чего ждать от выборов президента Бразилии и чем это важно России

Страсти накаляются на фоне отсутствия очевидного лидера гонки за президентское кресло. По результатам пяти агрегаторов опросов к концу сентября отрыв Лулы от Болсонару-младшего в 2,9% – статистическая погрешность. В большинстве опросов с января 2026 г. Лула выигрывал с небольшим перевесом: в 109 из 121. Но исторически бразильские опросы часто не совпадают с результатами выборов. Предиктивная платформа Polymarket (там ставят на исход политических событий) дает 61,5% Болсонару и 38% Луле. По двум последним опросам Quaest и Datafolha, политикой Лулы довольны 46 и 47%. Предполагается, что он может с легкостью лидировать в первом туре. Но во втором уже Болсонару может усилиться голосами выбывших кандидатов. Второй тур назначен на 25 октября.