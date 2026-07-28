Выборы президента Бразилии становятся местом пересечения интересов других стран

При этом следует ждать ужесточения риторики в отношении России и Китая в случае победы Болсонару, говорит директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ, чрезвычайный и полномочный посол России в Аргентине в 1993–1996 гг. Ян Бурляй. Он подчеркнул, что Болсонару хоть и сохранит экономические отношения с Москвой и Пекином, риторически и идеологически он будет склоняться к Вашингтону больше и активнее, чем делал это его отец. На этом фоне Болсонару-младший может усилить давление на традиционные инструменты мягкой силы того же Китая, например на институты Конфуция в Бразилии. Кроме того, Болсонару-младший будет менее активно сотрудничать по линии БРИКС – и это логическое продолжение линии его отца.