Выборы президента Бразилии становятся местом пересечения интересов других стран

Выборы президента Бразилии становятся местом пересечения интересов других странРоссии чуть более комфортен действующий лидер страны Лула да Силва
Бразилия отозвала своего посла в Аргентине Жулиу Бителли для консультаций, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны. Это произошло через день после того, как 25 июля президент Аргентины Хавьер Милей выступил на конвенции правой Либеральной партии Бразилии (PL) в поддержку сына экс-президента Жаира Болсонару (2019–2023) сенатора Флавиу Болсонару. Именно этот 45-летний политик станет главным оппонентом нынешнего левого президента страны Лулы да Силвы на следующих выборах 4 октября 2026 г.
В ходе своего выступления Милей оскорбил 80-летнего бразильского президента, назвав его «вором» и «уголовником», пишет Buenos Aires Times. С апреля 2018 г., еще до президентства Болсонару-старшего, Лула полтора года находился под арестом по обвинению в коррупции (был выпущен из-за процессуальных нарушений).
В один из моментов импульсивного выступления на митинге Милей и Болсонару-младший продемонстрировали публике большие ножницы, которые символизировали борьбу с левыми силами и необходимое сокращение, как они считают, ненужных госрасходов. На том же мероприятии была показана и запись обращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к сторонникам семьи Болсонару.
С сентября 2025 г. Жаир Болсонару отбывает 27-летний срок за попытку госпереворота и насильственного удержания власти после проигрыша на выборах в 2022 г. В ноябре 2025 г. ему отказали в домашнем аресте за попытку порчи электронного браслета слежения и перевели в изолятор.
В то же самое время 27 июля с Лулой созвонился председатель КНР Си Цзиньпин. Агентство «Синьхуа» привело слова китайского лидера о том, что «в последние годы стороны достигли положительного прогресса в построении китайско-бразильского сообщества единой судьбы и сопряжении стратегий развития, что сыграло важную роль в продвижении развития обеих стран».
Но Милей и Нетаньяху – не единственные мировые лидеры, открыто выступившие на стороне противника Лулы. Одним из наиболее активных сторонников семьи Болсонару был и остается президент США Дональд Трамп. В конце мая Болсонару-младший посетил Вашингтон, где встретился с Трампом. Он в своей соцсети Truth Social после разговора с ним назвал бразильского политика «умным молодым человеком», который любит свою страну.
Кроме того, Трамп ранее требовал от бразильских властей немедленного освобождения из-под стражи осужденного Жаира Болсонару, на что те не пошли. И из-за этого Трамп неоднократно угрожал Бразилии повышенными таможенными пошлинами: в июле 2025 г. он грозил повысить средневзвешенную ставку на ее товары до 50%, хотя в итоге и отказался от идеи. Но уже в конце июля 2026 г. власти США объявили дополнительные пошлины в отношении части продукции из Бразилии в размере 37,5%.
А в ночь на 26 июля бразильский МИД отказал в выдаче виз двум сотрудникам госдепартамента США. Как сообщила газета The Washington Post, местные власти заподозрили этих американцев в стремлении подорвать доверие к скорым выборам президента.
По данным на вечер 27 июля, Лула последний раз общался по телефону с президентом России Владимиром Путиным 14 января 2026 г. Тогда лидеры обменялись мнениями по международной проблематике с акцентом на ситуацию вокруг Венесуэлы (американская операция по отстранению президента Николаса Мадуро от власти была 3 января). При этом у российского президента даже после начала СВО оставались хорошие отношения и с Болсонару-старшим, который приезжал в Кремль накануне масштабных событий в феврале 2022 г.
По данным рейтингового агентства Datafolha на конец июня 2026 г., Лула опережал Болсонару-младшего на 4 п. п.: 47% против 43% в пользу нынешнего президента. Если изучить агрегированные данные всех опросов, которые проводились с июня 2025 г. по июль 2026 г., то хоть Болсонару-младший и сократил значительно отставание от Лулы (с разницы более чем в 20% в июне 2025 г. до 3% весной 2026 г.), он еще ни разу не обходил его. Лула первый раз был на посту президента страны в 2003–2011 гг.
Особенность бразильской ситуации очень проста – какой бы из двух кандидатов там ни стал президентом, России будет комфортно с ним взаимодействовать, уверен руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский.
При этом следует ждать ужесточения риторики в отношении России и Китая в случае победы Болсонару, говорит директор Центра ибероамериканских программ МГЛУ, чрезвычайный и полномочный посол России в Аргентине в 1993–1996 гг. Ян Бурляй. Он подчеркнул, что Болсонару хоть и сохранит экономические отношения с Москвой и Пекином, риторически и идеологически он будет склоняться к Вашингтону больше и активнее, чем делал это его отец. На этом фоне Болсонару-младший может усилить давление на традиционные инструменты мягкой силы того же Китая, например на институты Конфуция в Бразилии. Кроме того, Болсонару-младший будет менее активно сотрудничать по линии БРИКС – и это логическое продолжение линии его отца.
Что же касается возможности лидеров таких государств, как США, Аргентина и Израиль, влиять на мнение бразильского избирателя, то эксперт видит ограниченность возможностей таких интервенций, потому что местные жители в первую очередь будут ориентироваться на состояние экономики.
С ним согласен главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец, по словам которого поддержка, например, Нетаньяху практически никак не поможет Болсонару, так как еврейские общины Бразилии настроены критически по отношению к властям Израиля. США в этом смысле имеют больший вес, но и здесь фактор Трампа может сыграть не на руку Болсонару из-за постоянных угроз ужесточения тарифного режима.
Внешнеполитические изменения в случае победы Лулы маловероятны, а вот при победе Болсонару-младшего можно будет ожидать как более проамериканской риторики, так и изменения политики на отдельных направлениях, резюмировал Хейфец.