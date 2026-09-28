Выгодная многовекторность

Внешней политики в нынешнем электоральном цикле Бразилии, кульминация которого наступит уже в октябре, заметно больше, чем обычно. Кампания проходит на фоне торговых разногласий с США, борьбы Пекина и Вашингтона за ресурсы и проекты в Латинской Америке, дипломатического конфликта вокруг недопуска американских чиновников в страну и обвинений в адрес американской администрации в попытках вмешательства в бразильские дела.