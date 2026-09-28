Выгодная многовекторность

Выгодная многовекторностьКак Бразилия извлекает выгоду из соперничества Вашингтона и Пекина
Внешней политики в нынешнем электоральном цикле Бразилии, кульминация которого наступит уже в октябре, заметно больше, чем обычно. Кампания проходит на фоне торговых разногласий с США, борьбы Пекина и Вашингтона за ресурсы и проекты в Латинской Америке, дипломатического конфликта вокруг недопуска американских чиновников в страну и обвинений в адрес американской администрации в попытках вмешательства в бразильские дела.
Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва превратил соперничество с Вашингтоном и отстаивание национального суверенитета в ключевой элемент своей предвыборной риторики. Так, с трибуны Генассамблеи ООН он предостерег от иностранного вмешательства в голосование 4 октября, а перед поездкой в Нью-Йорк обещал при личной встрече донести эту мысль до Дональда Трампа.