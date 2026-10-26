Лантратова выступила против принудительного вывоза жителей Алешек
Недопустим принудительный вывоз людей из Алешек Херсонской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, комментируя заявления украинской стороны о необходимости насильственной эвакуации семей с детьми из города.
По ее словам, это должно быть добровольным решением жителей, с учетом их интересов, а не киевских властей.
«Хотите, чтобы люди приняли осознанное решение? Дайте им такую возможность, дайте им спокойно жить! Прикажите вашим военным прекратить каждодневные обстрелы города и минирование дорог», – заявила омбудсмен.
Лантратова также подчеркнула, что Алешки входят в состав России, поэтому на их территории должны применяться российские законы. Ссылки на украинское законодательство она назвала неприемлемыми.
Говоря о разминировании территории для проведения гуманитарной миссии, омбудсмен заявила, что российская сторона предпримет необходимые меры после того, как президент Украины Владимир Зеленский отдаст военным прямой приказ прекратить обстрелы Алешек и минирование дорог, ведущих к городу.
26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что режим прекращения огня в Алешках, который заработает с 27 октября, может стать прецедентом. Россия высоко ценит усилия Вашингтона и первой леди США в гуманитарной области, отметил представитель Кремля. По его словам, прекращение огня в Алешках может стать прецедентом. Пресс-секретарь президента выразил надежду, что выполнит все свои договоренности.
23 октября Белый дом объявил о достижении договоренностей между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках при содействии первой леди США. В тот же день начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о решении российской армии ввести режим тишины в Алешках с 04:00 мск 27 октября для проведения гуманитарной операции. Генштаб вооруженных сил Украины также подтвердил готовность соблюдать режим тишины.