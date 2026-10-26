Лантратова выступила против принудительного вывоза жителей Алешек

26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что режим прекращения огня в Алешках, который заработает с 27 октября, может стать прецедентом. Россия высоко ценит усилия Вашингтона и первой леди США в гуманитарной области, отметил представитель Кремля. По его словам, прекращение огня в Алешках может стать прецедентом. Пресс-секретарь президента выразил надежду, что выполнит все свои договоренности.