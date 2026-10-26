Число сошедших с рельсов вагонов на Урале выросло до 39
Количество сошедших с путей вагонов грузового поезда в Свердловской области выросло с 20 до 39. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону со ссылкой на «Свердловские железные дороги».
Было зафиксировано горение семи цистерн, добавили в ведомстве. Днем 26 октября его ликвидировали.
«Всего к реагированию на происшествие привлечены 316 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России 58 человек и 20 единиц техники», – говорится в сообщении.
Сход вагонов произошел утром 26 октября. В результате происшествия никто не пострадал. Движение грузовых поездов на перегоне, где случилось происшествие, приостановлено. Сейчас пассажирские поезда там не курсируют.