В Латвии у границы с Россией стартовали военные учения НАТО

13 октября НАТО начало ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. В них приняли участие вооруженные силы 17 стран. НАТО не раскрывает подробности сценария учений. Однако в прошлом году в маневрах участвовали около 2000 военнослужащих и более 70 самолетов.