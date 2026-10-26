В Латвии у границы с Россией стартовали военные учения НАТО
В Латвии стартовали военные учения Resolute Reforger 2026 с участием около 3000 военнослужащих НАТО. Об этом пишет агентство Leta со ссылкой на командование, передает LSM.
В учениях задействуют около 1000 единиц военной техники. Военнослужащие отработают развертывание подразделений, организацию снабжения, управление войсками и обеспечение связи. Также программа предусматривает взаимодействие с вооруженными силами Латвии.
Маневры пройдут, в частности, на территории Алуксненского и Балвского краев, которые граничат с Россией. Учения Resolute Reforger продлятся до 8 ноября.
22 октября в Литве начались военные учения «Громовой бастион / Черный ястреб 2026», организованные военным комендантским советом ВС Литвы и союзом литовских стрелков. Учения проходили в городах Клайпеде, Гаргждае и Шилуте.
13 октября НАТО начало ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. В них приняли участие вооруженные силы 17 стран. НАТО не раскрывает подробности сценария учений. Однако в прошлом году в маневрах участвовали около 2000 военнослужащих и более 70 самолетов.