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В Латвии у границы с Россией стартовали военные учения НАТО

Сергей Пахомов
NATO / Flickr
NATO / Flickr

В Латвии стартовали военные учения Resolute Reforger 2026 с участием около 3000 военнослужащих НАТО. Об этом пишет агентство Leta со ссылкой на командование, передает LSM.

В учениях задействуют около 1000 единиц военной техники. Военнослужащие отработают развертывание подразделений, организацию снабжения, управление войсками и обеспечение связи. Также программа предусматривает взаимодействие с вооруженными силами Латвии.

Маневры пройдут, в частности, на территории Алуксненского и Балвского краев, которые граничат с Россией. Учения Resolute Reforger продлятся до 8 ноября.

22 октября в Литве начались военные учения «Громовой бастион / Черный ястреб 2026», организованные военным комендантским советом ВС Литвы и союзом литовских стрелков. Учения проходили в городах Клайпеде, Гаргждае и Шилуте.

13 октября НАТО начало ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. В них приняли участие вооруженные силы 17 стран. НАТО не раскрывает подробности сценария учений. Однако в прошлом году в маневрах участвовали около 2000 военнослужащих и более 70 самолетов.

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