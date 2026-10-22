В Литве стартовали военные учения «Громовой бастион»
В Литве стартовали военные учения «Громовой бастион / Черный ястреб 2026», организованные военным комендантским советом ВС Литвы и союзом литовских стрелков. Об этом говорится на сайте командования армии республики.
Учения пройдут с 22 по 25 октября в городах Клайпеде, Гаргждае и Шилуте.
«В ходе учений солдаты, стрелки, офицеры и представители гражданских учреждений будут тренироваться в защите важных объектов, выполнении задач спецназа и скоординированном реагировании на смоделированные инциденты», – сказано на сайте.
Также военнослужащие будут патрулировать города и их окрестности и проводить мероприятия на территории городских администраций и муниципалитетов. Кроме того, в Клайпеде будут проводиться мероприятия по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых, а также мероприятия, направленные на пресечение диверсий на железной дороге. Население будет проинформировано о начале учений.
Военные учения Brave Blue 26 также проходят на территории Эстонии. В них принимают участие эстонские и немецкие военнослужащие. В ходе учений военные отработают прием и логистическое обеспечение немецких подразделений на случай кризиса или войны. Одной из задач учений станет выявление возможных трудностей, которые могут возникнуть при реальном перемещении воинских подразделений.
13 октября НАТО начало ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. В них приняли участие вооруженные силы 17 стран. НАТО не раскрывает подробности сценария учений. Однако в прошлом году в маневрах участвовали около 2000 военнослужащих и более 70 самолетов.