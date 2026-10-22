В Литве стартовали военные учения «Громовой бастион»

Также военнослужащие будут патрулировать города и их окрестности и проводить мероприятия на территории городских администраций и муниципалитетов. Кроме того, в Клайпеде будут проводиться мероприятия по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых, а также мероприятия, направленные на пресечение диверсий на железной дороге. Население будет проинформировано о начале учений.